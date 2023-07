Surco: Repartidor extranjero agredió a usuario porque no tenía sencillo de S/50 para pagar su pedido

Policiales / Crímenes El repartidor amenazó al agraviado y terminó golpeándolo antes de irse con su dinero

La inseguridad ciudadana parece haber llegado hasta los usuarios que hacen pedidos a través de aplicativos móviles. Una mala experiencia vivió un ciudadano del distrito limeño de Surco cuando, al usar este servicio, fue agredido por el repartidor al no tener sencillo de S/50.

Según relató el agraviado a RPP Noticias - que pidió no ser identificado por temor a represalias - hizo un pedido por el aplicativo 'Pedidos Ya' e indicó que iba a pagar con un billete de la referida cantidad.

Sin embargo, al hacer el pago al repartidor motorizado, éste dijo no tener cambio. Al no lograr conseguir sencillo, no solo lo amenazó y lo golpeó, sino que se llevó el pedido y el dinero que le dio el usuario.

“Me preguntó si había una bodega cerca para poder cambiar el billete y le dije que sí había una bodega a tres casas. Fue a cambiar, pero sin éxito. Cuando regresó, comenzó a darle vueltas al asunto, y empecé a grabar con mi celular", narró el agraviado.

"En un momento, me dijo que era un malcriado, que me iba a enviar gente para que me golpee. Fue ahí cuando yo ponché su rostro. Ahí se puso agresivo, se me acercó de manera violenta, me dio un golpe en la nuca, se subió a su moto y se fue con mi pedido y mis S/50”, agregó.

Repartidor tendría antecedentes por homicidio

La víctima señaló que, a través del aplicativo Plin, pudo acceder a los datos del agresor a quien pudo identificar como Rostyn Nazareth Marcano Rojas (19), un ciudadano venezolano que tendría antecedentes por homicidio en su país.

"Con el aplicativo Plin pude sacar sus datos y encontré que tiene una denuncia por homicidio en su país, en Venezuela”, indicó.

Finalmente, el agraviado expresó su indignación dado que, según dijo, presentó su reclamo al aplicativo de entregas; sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no habría tenido ningún tipo de respuesta.