Independencia: dictan detención preliminar contra extranjeros sindicados de matar a hombre dentro de hostal

El Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar contra dos ciudadanos extranjeros, sindicados de participar en el violento asesinato de un hombre dentro de un hostal de la avenida Gerardo Unger, en el distrito limeño de Independencia.

A través de su cuenta en Facebook, el Ministerio Público identificó a los sospechosos como José Gonzales (29) y Yuselys León (39), investigados “por la presunta comisión del delito de homicidio en agravio de un sujeto en proceso de identificación”.

“El Primer Despacho de la Décimo Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte consiguió que se dicte siete días de detención judicial en flagrancia contra los extranjeros”, destacó la institución.

Como se recuerda, estas personas fueron detenidas en el distrito de Comas, horas después del sonado homicidio, informó a RPP el coronel PNP Jesús Talla, jefe de Investigación Criminal en Lima Norte.

Según el alto mando, uno de los intervenidos tenía en su poder un arma de fuego “y otros indicios, que nos permite igualmente vincularlo” al homicidio.

Cabe mencionar que la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) indicó que los detenidos serían presuntos integrantes de ‘Los Gatilleros del Cono Norte’, una facción de la peligrosa organización transnacional ‘Tren de Aragua’.



Crimen en Independencia

El pasado domingo, 1 de marzo, dos sicarios irrumpieron en un hostal de la avenida Gerardo Unger y asesinaron a un ciudadano extranjero, en lo que sería un crimen relacionado con un conflicto entre bandas rivales.

Las cámaras de seguridad del hospedaje captaron el violento crimen. En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se observa a dos delincuentes irrumpir en el establecimiento y amenazar al administrador.

Inmediatamente, suben al segundo nivel y, de un patadón, abren la puerta de la habitación donde se encontraba su objetivo junto con su pareja. Los sicarios, sin mediar palabra, acribillan al ciudadano extranjero, tras lo cual huyen raudamente con un tercer cómplice.

La víctima mortal aún no ha sido identificada plenamente, pero se sabe que se trata de un ciudadano extranjero.