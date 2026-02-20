Santa Anita: joven fue asesinado a balazos en la avenida Los Chancas

La PNP halló cinco casquillos de bala en la escena del crimen. | Fuente: Google Street View

Un hombre fue asesinado a balazos en la cuadra cinco de la avenida Los Chancas, en el distrito limeño de Santa Anita. La víctima fue identificada por la Policía Nacional como Ever Andrés Romero Salvatierra, de 25 años.

Según testigos, el hombre se encontraba a las afueras de un local de la mencionada vía, cuando un sujeto desconocido se le acercó por la espalda. Tras identificarlo, el autor del crimen le disparó hasta en cinco ocasiones, ocasionándole la muerte de forma inmediata.

En la escena del crimen, la PNP halló cinco casquillos de bala, los cuales serán sometidos a los peritajes correspondientes.

Hasta la zona han llegado agentes del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Santa Anita y peritos de Criminalística para llevar a cabo las diligencias correspondientes, a fin de determinar el móvil del ataque e identificar al responsable del crimen.

Tránsito interrumpido

Tras el crimen, la avenida Los Chancas, con sentido hacia Ate, se encuentra cerrada al tránsito vehicular, mientras los agentes de la PNP y peritos realizan las diligencias correspondientes. Los vehículos vienen siendo desviados por las rutas alternas.