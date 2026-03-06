Un hombre fue asesinado de más de 15 balazos en plena vía pública en San Juan de Lurigancho

El crimen ocurrió en el pasaje Santa Roa, en la urbanización Zárate. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Las bandas criminales siguen sembrando terror en Lima. Esta vez, un hombre fue asesinado cruelmente en el pasaje Santa Rosa, en la urbanización Zárate, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de la capital.

Según testigos consultados por RPP, la víctima fue llevada al lugar en un mototaxi, tras lo cual fue arrojada al pavimento. Acto seguido, uno de los ocupantes del vehículo sacó su arma y disparó más de 15 veces contra el hombre, que murió en el acto.

Lo más preocupante es que este execrable crimen ocurrió a escasos metros de la central de videovigilancia del distrito.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para facilitar el trabajo de los peritos.

Al cierre de este informe, la víctima mortal no ha sido identificada. Los vecinos indicaron que no es conocido del barrio, por lo que presumen que fue traído desde otra zona del distrito, para ser ejecutado a sangre fría.

Los residentes se mostraron consternados por lo ocurrido y exigieron a la Policía Nacional y a las autoridades de SJL reforzar el patrullaje, especialmente durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno en Lima y Callao.

