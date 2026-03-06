VES: capturan a dos presuntos integrantes de banda criminal que asaltaba a taxistas tras robar auto a conductor

Los fueron capturados por los agentes en el interior del vehículo robado. | Fuente: PNP

La Policía Nacional capturó a dos presuntos integrantes de una banda criminal que asaltaba a conductores de taxi por aplicativo en diversos puntos de la Lima. Los sujetos fueron detenidos en el distrito de Villa El Salvador (VES).

De acuerdo con la información policial, los detenidos fueron capturados después de despojar a un taxista de su vehículo y sus dos teléfonos celulares.

Tras el asalto, la víctima alertó a efectivos que patrullaban la zona, quienes -de inmediato- activaron un operativo de búsqueda. Minutos después, los agentes lograron ubicar el automóvil e intervinieron a los sujetos implicados en el robo.

Arón Paredes (27) y Anthony Cervantes (20) fueron capturados por los agentes en el interior del vehículo. Asimismo, según información de la PNP, los detenidos registran antecedentes policiales.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Objetos incautados

Durante el operativo, se incautaron dos celulares robados y un arma de fuego; además, los efectivos lograron recuperar el vehículo robado.

Tras el operativo, los detenidos fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias de ley.