Bet365: Conoce cómo usar el código bonus para recibir hasta $30 de créditos

Bet365 es una de las principales casas de apuestas en el mundo por su variada oferta de productos: desde póker y casino hasta apuestas deportivas con cuotas muy competitivas. Por eso, se ha convertido en una de las principales opciones para los fanáticos del juego que gustan de las apuestas.

Como parte de sus beneficios, ahora trae una súper oferta de bienvenida para nuevos usuarios usando un código bonus Bet365. En esta nota te contamos cuál es, cómo usarlo y cómo obtenerlo.

Oferta Bet365 Detalles del bono Código bonus Bet365 Bienvenida Deporte Consulta los T&C 365LATAM Bienvenida Casino Consulta los T&C 365LATAM

Fuente: Cuadro elaborado por Bet365

¿Cuál es el código bonus Bet365?

El código promocional Bet365 para acceder a la oferta de bienvenida es 365LATAM, este permite obtener un bono adicional con el cual apostar por primera vez. El código debe ser utilizado al completar el registro en la plataforma y solo se puede usar una vez por cuenta.

Los usuarios deben verificar que el código bonus Bet365 que estén usando al momento de crear sus cuentas esté vigente. Además, el monto ofrecido como oferta inicial puede cambiar según la plataforma desde donde se obtenga, por lo que no siempre se verá de la misma forma.

¿Qué se puede obtener con el código bonus Bet365?

Con el código bonus Bet365 se obtienen hasta $30 de créditos de apuesta de bienvenida. Para hacer válidos estos créditos de apuesta, primero hay que abrir una cuenta y realizar un ingreso mínimo de $10. Es importante canjear este código después de haber realizado apuestas válidas y seguir el proceso correspondiente, ya que después no se podrá usar.

Otras ofertas y bonos

Bet365 tiene la ventaja de ofrecer también la sección de casino y juegos. En este caso, además del código bonus Bet365 para eventos deportivos, existe una oferta de nuevo usuario en el casino de Bet365. La bonificación máxima para el casino es de $100. Sin embargo, este no debe ser el importe depositado, ya que el mínimo con el cual los jugadores pueden apostar es de $10.

Consideraciones legales sobre el código promocional Bet365

El código bonus Bet365 tiene términos y condiciones que los usuarios deben leer y respetar para evitar problemas al momento de retirar las ganancias obtenidas de las apuestas.

Los usuarios deben leer dentro de cuáles apuestas funciona el código en Bet365, ya que no todos los deportes son elegibles para apostar usando el código promocional. Además, es importante leer con qué métodos de pago funciona, cuántos días permanecen válidos los créditos de apuesta obtenidos con el bono y, en general, las reglas impuestas por Bet365.

¿Cómo obtener el código promocional Bet365 Perú?

Para obtener el código promocional Bet365 Perú debes seguir estos pasos:

Haz clic en el link de este artículo o ve directo a la página de Bet365. Comienza tu proceso de registro: busca el botón amarillo. (En caso de ya tener una cuenta dentro de la plataforma, no será posible canjear este código debido a que es válido solo para nuevos usuarios). Copia el código promocional Bet365 Perú que aparece más arriba en este artículo. Cuando estés creando la cuenta, espera al final del registro para ver el apartado con el código promocional donde puedes pegar o escribir el código disponible para Bet365. Al completar el proceso de registro, es necesario ir a tu correo electrónico para verificar la cuenta y poder ingresar a Bet365. Este es un proceso que se puede terminar en pocos segundos. Una vez se haya completado el proceso de registro y verificación, la cuenta estará lista y podrás disfrutar del código promocional Bet365.

Opinión sobre el código promocional Bet365

¡La redactora Lourdes Delich probó el código promocional Bet365! El siguiente texto está basado en su experiencia personal con las ofertas de Bet365:

“Tomando en cuenta lo ofrecido con el código bonus Bet365, el cual otorga $30 en créditos para las apuestas, es fácil decir que esta promoción podría ofrecer mucho más para el apartado de apuestas deportivas.

Al ser Bet365 una de las principales casas de apuestas deportivas en todo el mundo, me hubiera gustado tener más de $30 en créditos, ya que he encontrado otros sitios con mayores ofertas. Sin embargo, este monto se compensa con la calidad y seguridad que ofrece la plataforma web.”

A continuación, Lourdes detalla algunos puntos fuertes del código promocional Bet365:

Da $30 de crédito en apuestas deportivas de todo tipo.

Fácil de canjear al crear una cuenta dentro de Bet365.

Se puede apostar en una casa de apuestas reconocida con un par de créditos adicionales.

Es una reconocida casa de apuestas dentro del Perú.

Por otro lado, también señala que los siguientes puntos pueden mejorar:

Otras casas de apuestas ofrecen un mejor código promocional de bienvenida.

Monto bajo recibido al momento de canjear el código promocional.

Limitado únicamente para el apartado deportivo de Bet365.

Únicamente puede ser usado al momento de crear una cuenta.

Comparación del código promocional Bet365

Hoy en día, la mayoría de las casas de apuestas ofrecen promociones y bonos al momento de crear una cuenta y empezar a apostar o jugar en el casino. Con tantas opciones dentro de los mercados, es complicado determinar cuáles son las mejores alternativas. Aquí te compartimos algunas de las opciones disponibles actualmente en Perú para que saques tus propias conclusiones:

Casa de apuestas Código promocional Oferta de bienvenida deportes Oferta de bienvenida casino Depósito mínimo Betano BETAPE 50% hasta depósitos de S/500 100% hasta depósitos de S/1.000 S/30 1XBet 100MAX 100% de tu primer depósito hasta S/450 100% de tu primer depósito hasta S/6.000 + 150 Free Spins S/20 Inkabet No necesario 100% de tu primer recarga hasta S/400 100% de tu primer recarga hasta S/400 S/20

Fuente: Cuadro elaborado por Bet365

Preguntas frecuentes del código bonus Bet365

Si todavía tienes dudas sobre el código promocional, aquí resolvemos las principales preguntas frecuentes:

¿Se puede usar más de un código promocional Bet365?

No. El código promocional Bet365 solo se puede utilizar una vez. En caso de que los usuarios no le hayan dado uso al momento de haber creado la cuenta, el código no se podrá utilizar en un futuro debido a los términos y condiciones de Bet365.

¿Es recomendable usar el código bonus Bet365 en apuestas en vivo?

Todas las apuestas disponibles dentro de Bet365 pueden jugarse al momento de hacer uso del código bonus Bet365. De hecho, el contar con las apuestas en vivo en este apartado hace que sea más sencillo usar los créditos otorgados en Bet365.

¿Se puede apostar en soles en Bet365?

Por el momento el sitio web disponible para Perú no te permite hacer el ingreso de soles peruanos. Existen varias divisas disponibles, de las cuales, la más popular son los dólares americanos (USD).

Publicidad / Contenido Comercial – Los términos y condiciones de Bet365 aplican / Solo nuevos usuarios / 18+ Juego responsable / Este texto está basado en la experiencia personal de la redactora Lourdes Delich sobre las ofertas de Bet365.