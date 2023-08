Conoce cómo funciona Betano apuestas, la casa de juegos deportivos y de eSports

Seguro que has oído de Betano, una casa de apuestas joven que se ha vuelto popular por sus tipos de apuestas en casino, deportes, eSports y hasta en política y entretenimiento. Conoce más de ella en esta nota.

Betano apuestas no solo está disponible en Perú, sino también en otros países de Latinoamérica y, principalmente, de Europa. Esta casa de apuestas fue fundada en Grecia en el año 2019, por lo que además es bastante joven, pero poco a poco ha adquirido popularidad en suelo peruano debido a su amplia variedad de apuestas y a sus códigos promocionales. En esta nota te contamos más de esta plataforma.

Oferta Betano Detalles Visita Betano Deportes Apuestas en directo Variedad en tipos de apuestas y deportes VISITAR BETANO AHORA Casino Ruleta, juegos de mesa, juegos premium Casino en vivo VISITAR BETANO AHORA App Disponible para iOS y Android TOda la oferta del a versión des escritorio en tu dispositivo móvil VISITAR BETANO AHORA

¿Qué puedo encontrar en Betano apuestas?

Betano apuestas ofrece una amplia oferta deportiva y de casino con promociones y también secciones de apuestas en vivo para que te informes en tiempo real. Aquí resumimos algunos de sus principales servicios:

Oferta deportiva

El aspecto más atractivo de Betano apuestas es su apartado deportivo. Su catálogo consta de unas 30 disciplinas entre las que se incluyen fútbol, tenis, béisbol, baloncesto, voleibol, dardos, ciclismo, MMA, golf y boxeo.

Los deportes de motor también están a la orden del día con disciplinas tales como la Fórmula 1, NASCAR, MotoGP, Rally, entre otros. Asimismo, hay una sección con deportes electrónicos (eSports) en la que se incluyen los juegos League of Legends, Dota 2, Valorant, CS:GO, Call of Duty, King of Glory y Starcraft I y II.

En Perú, Betano también permite apuestas en las categorías Política y Entretenimiento, algo que viene siendo cada vez más común entre los nuevos operadores. Sin importar cuál deporte elijas, tendrás la oportunidad de apostar en decenas, o incluso cientos de eventos de todo el mundo y con una amplia variedad de mercados.

Oferta de casino

Su catálogo de casino está conformado por más de 1.700 tragamonedas con todas las temáticas posibles. Hay de 3, 4, 5 y 6 carretes, múltiples filas y líneas de pago variables. Hasta hay cerca de 100 tragamonedas con jackpot.

Juegos de mesa como ruleta, blackjack, baccarat y video póker no faltan en esta lista. Así como tampoco una categoría de Video-Bingo con 2 diferentes títulos.

Una de las secciones más importantes es la de Casino en vivo, en la que puedes apostar acompañado de un crupier real y otros jugadores. A diferencia de otros sitios, donde la mayoría de salas en vivo son presentadas en inglés, en Betano encontrarás al menos 15 mesas dirigidas por crupieres hispanohablantes.

Promociones

Betano también premia a sus usuarios, ya sean nuevos o antiguos, para ello, se vale de una serie de bonificaciones, entre las que podemos destacar a las siguientes:

Bono de bienvenida para deportes: los nuevos usuarios pueden optar por un bono del 50% del primer depósito que realicen que se obtiene al utilizar el código promocional Betano en el registro. El límite en lo que pueden recibir es de S/500.

Bono de bienvenida para casino: otra opción para los nuevos usuarios es conseguir un bono del 100% del primer depósito que hagan hasta un máximo de S/1.000. Es importante mencionar que estos dos bonos de bienvenida son incompatibles entre sí, lo que significa que solo es posible solicitar uno.

Otras ofertas y promociones: Betano Perú va lanzando nuevas ofertas temporales cada cierto tiempo. Aunque su programa de fidelidad llamado Misiones es una promoción permanente y abre las puertas a nuevas recompensas a medida que los usuarios suben de nivel por el simple hecho de hacer apuestas.

Lo más recomendable es estar atento a la sección de promociones de Betano para conocer las nuevas ofertas y bonos que se van lanzando mes a mes.

Apuestas en vivo

En la plataforma de Betano apuesta no solo están permitidas las apuestas prepartido o anticipadas, sino que también se permite apostar en vivo, es decir, apostar por un evento aunque el mismo ya haya comenzado.

Para ello, el sitio dispone de su propio apartado de apuestas en vivo, en la se enumeran todos los eventos que en ese momento están en desarrollo, organizados por categoría deportiva.

La mejor parte es que puedes seguir los resultados en la propia web de Betano apuestas, acompañados de datos relevantes que se actualizan en tiempo real. De hecho, este operador ofrece un servicio de streaming para que puedas ver los partidos mientras haces tus apuestas. Eso sí, este servicio no cubre la mayoría de los eventos.

Conclusión sobre el operador

A pesar de tener menos de 5 años en el mercado, este operador ha demostrado ser muy completo tanto en su oferta deportiva como en la de casino. La redactora Lourdes Delich probó Betano y encontró estas ventajas y desventajas:

Ventajas:

Excelente oferta para apuestas deportivas

Más de 2.000 juegos de casino

15 salas de casino en vivo en español

Apuestas en vivo con servicio de streaming

Desventajas:

No tiene los bonos más altos del mercado

Las retiradas son a partir de S/50

Preguntas frecuentes sobre Betano apuestas

Si todavía tienes dudas sobre Betano, la marca responde, a continuación, las preguntas más frecuentes de los usuarios:

¿Son seguras las apuestas en Betano?

Betano tiene una licencia de operaciones emitida por la Autoridad de Juegos de Malta (MGA, por sus siglas en inglés). Esta licencia de reconocimiento internacional es la prueba de que sus operaciones son seguras, aleatorias y justas.

¿Qué apuestas deportivas se pueden hacer en Betano?

Puedes hacer una Betano apuesta en una completa gama de categorías que van más allá de los deportes convencionales. El operador incluye competiciones de videojuegos (eSports), así como apuestas en eventos políticos y del mundo del entretenimiento.

¿En qué se puede jugar en el casino de Betano?

En su sección de casino, Betano garantiza una experiencia de juego ajustada a todos los gustos de los apostadores peruanos. Cuenta con miles de títulos repartidos entre tragamonedas, cartas, dados, bingo, ruletas y hasta salas de casino en vivo.

Publicidad / Contenido Comercial – Los términos y condiciones de Betano aplican / Solo nuevos usuarios / 18+ Juego responsable / Este texto está basado en la experiencia personal de la redactora Lourdes Delich sobre las ofertas de Betano.