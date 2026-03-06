Dillon Brooks, figura de la NBA, fue detenido por presuntamente conducir bajo los efectos de alcohol

El canadiense Dillon Brooks, figura de la NBA, fue detenido en la ciudad de Scottsdale (estado de Arizona), por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol.

Según informó el portal TMZ, el alero de los Phoenix Suns fue intervenido al promediar la 1:00 a.m. de este viernes, 6 de enero, “por infracciones de tránsito”.

“Tras una investigación, Brooks fue arrestado por sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol”, refirió el citado portal estadounidense.

El también seleccionado canadiense fue llevado a la cárcel de la ciudad de Scottsdale, “donde fue procesado”, tras lo cual fue puesto en libertad “alrededor de las 3:30 a.m.”, detalló el medio.



Phoenix Suns, enterado del caso

TMZ buscó declaraciones de algún representante de Phoenix Suns, pero se limitaron a indicar que están “al tanto de la situación y recabando más información”.

Cabe mencionar que Dillon Brooks no está jugando con la franquicia de Arizona, debido a una fractura en una mano; lesión que lo ha alejado de las canchas varias semanas.

Brooks llegó a los Phoenix Suns el año pasado, tras dos temporadas en los Houston Rockets.

Con 30 años, Dillon Brooks es una de las figuras de la NBA, la mejor liga de baloncesto del mundo. Además, es habitual convocada a la Selección de Canadá, con la que consiguió la medalla de bronce en el Mundial 2023 y, un año después, participó en Juegos Olímpicos París 2024 (quedando en quinta posición).

