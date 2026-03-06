Dron que alcanzó base británica en Chipre no provenía de Irán, según Londres: lo que se sabe del ataque que despertó a Europa

Se trata del hecho ocurrido el pasado 2 de marzo que forzó acciones por parte de varias naciones europeas–incluso de aquellas que no respaldan la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán–, debido a que Chipre forma parte de la UE.

Pero el Ministerio de Defensa de Reino Unido, cuya base militar, Akrotiri, fue golpeada en la isla, indicó que el aparato no fue lanzado desde Irán. A continuación, lo que sabemos del hecho que ha amenazado con extender aún más el conflicto.

1-La investigación

Reino Unido declaró que el dron que impactó la base Akrotiri de la Fuerza Aérea de Reino Unido en Chipre, poco después de la medianoche del lunes 2 de marzo no fue disparado desde Irán, como las autoridades locales y europeas creyeron inicialmente.

“El Ministerio de Defensa de Reino Unido puede confirmar que un dron similar a un Shahed que atacó la base aérea de Akrotiri a la medianoche del 2 de marzo no fue lanzado desde Irán”, indicó la cartera.

La instalación de Akrotiri es la principal base aérea británica para operaciones en Medio Oriente y se ha utilizado anteriormente en misiones en Siria, Irak y Yemen.

Un portavoz del Gobierno británico, citado por la agencia de noticias EFE, señaló que el dron “tipo Shahid” alcanzó un hangar del aeródromo -y no una pista, como se afirmó previamente- y que causó “daños mínimos”, sin dejar víctimas.

Londres no ha señalado a quién pertenecía o desde dónde fue lanzado el aparato. Sin embargo, fuentes gubernamentales de Chipre, citadas por una agencia de noticias del país, señalaron que el dron probablemente era un sistema de fabricación iraní disparado desde el Líbano por Hezbolá y que el objetivo era la base militar británica y no la propia isla.

Aunque territorialmente Chipre está en Asia occidental y cerca de Medio Oriente, política y culturalmente se considera parte de Europa y pertenece a la UE desde 2004.

2-Así se produjo el ataque a la base británica en Chipre

El drone impactó en una pista de la base de la Real Fuerza Aérea Británica de Akrotiri y sacudió la isla del este del Mediterráneo, un destino turístico de moda y sede de miles de empresas extranjeras, por lo que residentes y visitantes se apresuraron a buscar refugio.

Los funcionarios chipriotas indicaron que el aparato no fue detectado debido a que volaba a muy baja altitud. Pero ese no fue el único drone. Horas más tarde, ese mismo lunes 2 de marzo las autoridades detectaron otros dos aparatos explosivos no tripulados que se dirigían hacia Akrotiri, lo que activó las sirenas y un despliegue de aeronaves. Sin embargo, estos dos últimos fueron interceptados, según declaró un portavoz del Gobierno local.

El disparo de drones a la base británica en este país perteneciente a la UE ocurrió después de que Reino Unido permitiera a Estados Unidos el uso de bases británicas con “fines defensivos”, aunque se rehusó a formar parte de la guerra en ataques junto a Israel y EE. UU.

No obstante, y teniendo en cuenta los tiempos de trayecto, los funcionarios indican que el drone fue lanzado antes de que se conociera esa política.

3-Los movimientos que causó en Europa

Si bien el impacto del primer drone causó daños mínimos y los dos siguientes fueron interceptados, la llegada de fuego en el marco de la guerra a un país miembro de la UE prendió las alarmas de las potencias europeas, que tomaron acciones.

Francia autorizó la presencia temporal de aviones estadounidenses en sus bases situadas en Medio Oriente, con el objetivo de contribuir a la protección de socios y aliados, donde se han registrado ataques de represalia iraníes tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel, según informó el 5 de marzo el Estado Mayor francés.

España, el único país de la UE que ha rechazado abiertamente la guerra–aunque no el único que se ha rehusado a permitir el uso de bases estadounidenses en su territorio para atacar a Teherán–envío a Chipre de la fragata de la Armada “Cristóbal Colón”. El Ministerio de Defensa subrayó que el buque realizará labores de “protección y defensa aérea” en el Mediterráneo oriental y estará preparado para colaborar en eventuales evacuaciones de personal civil si la situación de seguridad lo requiere.

Italia desplegó defensa aérea en el Golfo y sobre las bases militares estadounidenses en Italia, la primera ministra Giorgia Meloni precisó que actualmente están autorizadas únicamente para “operaciones sin bombardeo”, y que cualquier cambio requeriría la aprobación del Gobierno y probablemente del Parlamento italiano.

Reino Unido envió el destructor Tipo 45 HMS Dragon y dos helicópteros Wildcat armados con misiles Martlet para reforzar las defensas en el Mediterráneo oriental. Y Grecia y Países Bajos también trasladaron recursos navales y aéreos para proteger a Chipre.