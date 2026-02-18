Últimas Noticias
El partido gobernante de Corea del Sur urge la pena capital contra el expresidente Yoon

Fotografía que muestra un periódico con la imagen del expresidente Yoon Suk-yeol el martes, en Seúl, Corea del Sur
Fotografía que muestra un periódico con la imagen del expresidente Yoon Suk-yeol el martes, en Seúl, Corea del Sur | Fuente: EFE | Fotógrafo: Freedom University
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El expresidente Yoon Suk-yeol permanece preso desde julio de 2025 y fue condenado a mediados de enero a cinco años de cárcel por obstrucción a la justicia, en el primer veredicto de los ocho juicios que enfrenta por su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024.

El gobernante Partido Democrático (DP) de Corea del Sur pidió este miércoles la sentencia máxima contra el expresidente Yoon Suk-yeol, que aguarda el jueves una sentencia por insurrección que podría acarrearle la pena de muerte, debido a su fallido intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024.

"Es de sentido común que el 'insurrecto' Yoon Suk-yeol y su grupo, que pisotearon la Constitución y la democracia, deberían recibir un castigo severo", dijo Han Byung-do, miembro del PD, en una rueda de prensa en la Asamblea Nacional, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias local Yonhap.

Yoon impuso la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 con la justificación de proteger al pueblo de "fuerzas antiestatales", en una medida que fue revocada apenas horas después por el Parlamento entre protestas masivas, y fue destituido en abril de 2025.

No ha ofrecido disculpas

Desde entonces, añadió el portavoz del partido gobernante, Baek Won-sik, Yoon "no ha ofrecido ni una sola palabra de disculpas o de reflexión" sino que se ha limitado a "burlarse" de los ciudadanos del país asiático.

En prisión preventiva de forma ininterrumpida desde el pasado julio, el exmandatario fue condenado a mediados de enero a cinco años de cárcel por obstrucción a la justicia, en el primer veredicto de los ocho juicios a los que se enfrenta.

La sentencia del caso por insurrección se dará a conocer el 19 de febrero; sin embargo, de ser condenado a pena de muerte, es poco probable que se ejecute el castigo, ya que existe una moratoria de las ejecuciones en el país desde hace casi 40 años.

Corea del Sur Yoon Suk-yeol

