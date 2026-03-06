Últimas Noticias
Cámara de Representantes de EE.UU. rechaza la resolución que pretendía frenar la intervención de Trump en Irán

Donald Trump, inst󠡠ó a la Guardia Revolucionaria iraní rendirse a cambio de inmunidad o de lo contrario, dijo, afrontará "una muerte segura". | Fuente: EFE | Fotógrafo: @realDonaldTrump
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este jueves la resolución que pretendía frenar la intervención militar ordenada contra Irán por el presidente Donald Trump, que no solicitó autorización previa para el ataque.

La ajustada votación terminó con un resultado de 212 a 219, con solo dos republicanos (los representantes Thomas Massie y Warren Davidson) abandonando la disciplina de partido para apoyar la resolución, mientras que cuatro demócratas rompieron con los suyos para oponerse.

El rechazo al freno a la intervención en Medio Oriente supone una victoria para el presidente Trump y un golpe para aquellos que esperaban reafirmar los poderes únicos del Congreso para llevar a Estados Unidos a una guerra.

La negativa se suma a la que el miércoles recibió la misma propuesta en el Senado.

Ambas votaciones tenían pocas opciones de salir adelante porque la oposición demócrata está en minoría en ambas cámaras legislativas, pero ha sido una estrategia política para visualizar que la decisión de intervenir militarmente en Irán sale de la Casa Blanca y no del Capitolio.

Aunque la medida hubiera avanzado en la Cámara de Representantes, el presidente de Estados Unidos tiene capacidad para vetarla y para anular ese veto se requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.

La operación militar en Irán, por tanto, sigue adelante, en un momento en que altos funcionarios advierten que la intervención se intensificará, según el portal Politico.

Estados Unidos Donald Trump Irán

