El doctor Anthony Fauci mira al presidente Donald Trump mientras este responde preguntas de la prensa estadounidense sobre el coronavirus. | Fuente: AFP

Asegura que "Tony" hace un gran trabajo, pero da crédito a quienes lo atacan: Donald Trump tiene una relación complicada con Anthony Fauci, el asesor médico más destacado de la célula de crisis de coronavirus de la Casa Blanca. En varias ocasiones, el experto de 79 años de edad, mundialmente reconocido, ha tenido que precisar o corregir los comentarios del presidente sobre futuras vacunas o tratamientos contra la covid-19.

Donald Trump, con frecuencia escéptico de la ciencia, ha mostrado una especie de molestia hacia este inmunólogo que sin descanso advierte sobre los peligros de una regresar a la normalidad demasiado rápido. El asunto subió de tono este fin de semana cuando el inquilino de la Casa Blanca retuiteó un mensaje que contenía las palabras #FireFauci, "Despidan a Fauci".

Anthony Faucci es epidemiólogo y preside desde 1984 el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de Estados Unidos. Es el miembro más destacado del 'comando anticoronavirus' del Gobierno estadounidense.



La controversia se produce en un momento en que el presidente estadounidense insiste en que está a punto de tomar la "decisión más importante de (su) vida" sobre la reapertura de la economía. La Casa Blanca tuvo que aclarar las cosas 24 horas después de que Trump lanzara ese retuit y se encendiera la polémica: el director del prestigioso Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas no será excluido de la célula de crisis, en medio de una pandemia que ya se ha cobrado más de 23.000 vidas en los Estados Unidos.

"El Dr. Fauci ha sido y sigue siendo un asesor de confianza del presidente Trump", dijo el portavoz de la Casa Blanca Hogan Gidley, quien calificó las especulaciones de la prensa de "ridículas". La decisión no es una sorpresa. Si bien durante los últimos tres años Donald Trump no ha dudado en despedir a asesores que considera desleales, Anthony Fauci parece casi imparable.

Donald Trump y Anthony Fauci, el presidente y el científico | Fuente: EFE

Más allá de sus reconocidas habilidades, este hombre de voz ronca y amplia sonrisa no tiene nada del investigador encandilado por reflectores cuando sale de su laboratorio. El experto, quien ya ha asesorado a seis presidentes estadounidenses sabe cómo maniobrar sin sacrificar el rigor científico. Tiene encanto y humor, y juega hábilmente para hacer llegar sus mensajes.

Con el apoyo de los estadounidenses

Según una encuesta publicada la semana pasada por la Universidad de Quinnipiac, Fauci es la personalidad en la que más confían los estadounidenses ante la aterradora pandemia. Las cifras son claras: el 78% de los encuestados aprueban sus acciones, frente al 46% de aprobación de las de Donald Trump.

Estados Unidos es el país con más casos y con más muertes por coronavirus en todo el mundo. Hasta el 13 de abril, registra 587,155 infectados y 23,644 fallecidos.



A finales de marzo dijo: "Le estoy diciendo cosas al presidente que no quiere oír y he dicho públicamente cosas que son diferentes a las que él dice". "No quiero avergonzarlo" o "jugar duro", "sólo quiero mostrar los hechos", añadió. "Cuando se trata de la Casa Blanca, a veces hay que decir las cosas una, dos, tres, cuatro veces antes de que se escuchen. Así que sigo insistiendo".

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, cuyas reuniones informativas diarias sobre la pandemia son seguidas mucho más allá de su estado, regularmente hace referencia a Fauci. "No me interesan las opiniones de los políticos. Lo que me interesa es lo que los expertos tienen que decir", dijo el lunes, refiriéndose a sus continuas reflexiones sobre el ritmo de un futuro abandono del confinamiento.

(AFP)

Donald Trump mira al doctor Fauci mientras este responde ante la prensa | Fuente: AFP