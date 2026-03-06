Alarma en Cuba: sismo de magnitud 5.3 remeció el sureste de la isla

Un sismo de magnitud 5.3 remeció este viernes el sureste de Cuba, reportó el Servicio Sismológico Nacional del país caribeño.

El epicentro del sismo -sentido a las 4:56 a.m. (hora local)- se ubicó a 36 kilómetros al sureste de Imías, en la provincia de Guantánamo; a una profundidad de 17.1 kilómetros.

La prensa de la isla no reporta daños materiales ni víctimas por este remezón, que sí ha causado sorpresa entre los habitantes, ya que no se trata de una zona altamente sísmica.

“Numerosos residentes del oriente del país confirmaron que el temblor se sintió con intensidad suficiente para despertarlos en plena madrugada. Algunos internautas describieron el movimiento como particularmente fuerte y prolongado”, indicó el portal Cibercuba.

“Usuarios reportaron haberlo sentido en Santiago de Cuba, Baracoa, Bayamo y otras localidades cercanas, aunque con diferente intensidad según la zona”, añadió.

Cabe mencionar que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportó que este sismo tuvo una magnitud de 5.0.



¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.