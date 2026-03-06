"Hay bastante incertidumbre de no saber cuándo van a parar los ataques": ¿cómo viven hoy los peruanos en Israel y Bahréin?

Este sábado, se cumple una semana desde que Estados Unidos (EE.UU.) e Israel iniciaron los bombardeos contra Irán, que no solo causaron la muerte del líder supremo de dicho país, el ayatolá Alí Jamenei, sino también la de cientos de civiles, entre ellos, decenas de niñas de una escuela primaria de la ciudad de Minab.

Por su parte, la respuesta iraní no solo ha sido el bombardeo de Israel y de bases norteamericanas, sino de varios países del Golfo, tales como Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Omán, lo que ha conllevado también pérdidas humanas.

Ante esta situación, RPP conversó con dos peruanas que residen en Barhéin e Israel desde hace varios años para conocer el testimonio de primera mano de quienes son las principales víctimas de la escalada bélica: los ciudadanos de los países involucrados en el conflicto.

"Hay bastante incertidumbre de no saber cuándo van a parar los ataques"

Cinthia Bautista es una peruana que reside en Bahréin desde hace 3 años. Aunque señala que vive lejos del epicentro de los bombardeos, indicó que ha tenido días bastante estresantes desde que inició el conflicto. Este viernes, según dijo, es un día en que la calma parece ser el saldo general.

"Ahorita, la situación está muy calmada de este lado. Este lado está muy tranquilo. Hoy día sí hubo ciertos sonidos [de alarmas], pero la verdad que acá están actuando súper bien, el gobierno y los militares. Están conteniendo muchos de los ataques", sostuvo.

"Cabe recalcar que yo vivo súper lejos y no estoy en la zona real de los ataques. Al inicio sí estuvo súper para nosotros, los peruanos. Vivir esa situación fue muy estresante, porque no sabíamos qué iba a pasar, cómo se tenía que actuar, nada. Pero acá en Bahréin se está hablando mucho por redes sociales, las páginas nos informan muchísimo sobre eso. La verdad es que estamos muy calmados acá", refirió.

Apenas unos segundos después de haber terminado esa respuesta, se cortó la comunicación con ella. Según señaló luego, esto se debió a que empezaron a sonar las alarmas que indican que es momento de acudir a uno de los refugios.

Algunos ciudadanos en Israel deben correr a refugiarse en cuartos colectivos cada vez que suena la alarma que indica la caída de misiles.Fuente: EFE

Ana Lucía Gutiérrez vive en Israel desde 2020, específicamente en Modi'ín, una ciudad nueva ubicada entre Tel Aviv y Jerusalén. Según indicó, desde que inició el conflicto su día a día está regido por el sonido constante de las alarmas.

"Desde el sábado que recibimos, a las 8 de la mañana, hora israelí, la primera alarma, porque había comenzado ya el ataque coordinado entre Israel y Estados Unidos hacia Irán, han sido y siguen siendo días muy estresantes. Tenemos la prealarma y tenemos la alarma que nos lleva a correr a los cuartos de seguridad, yo tengo un cuarto antibombas en el departamento", relató.

"Desde finales de los 80, es obligatorio que los departamentos tengan un cuarto antibombas, pero aquellos que viven en departamentos [construidos] antes de los 80 están teniendo que correr a cuartos antibombas compartidos, que normalmente es uno por edificio o uno en el barrio, en la zona. Se cumple una semana hoy día de estar en esta correteadera. Hemos tenido impactos en el centro, hemos tenido pérdidas humanas también", agregó.

Las alarmas, según indicó, son una alerta oportuna que pueden salvar vidas humanas, pero también hacen que el día a día se vuelva insostenible debido a la incertidumbre.

"Ahorita estamos tranquilos. Hoy día hemos tenido una alarma en la mañana. Ya son las 3 de la tarde, todo está tranquilo, pero hace dos noches no dormimos nada porque tuvimos alarmas a las 2, 3, 4 de la mañana. Entonces, es bastante incertidumbre de no saber exactamente cuándo van a parar los ataques y en qué momento puedes seguir con tu vida regular, porque siempre está la prealarma y el estar siempre cerca. Si no estás en casa, si estás fuera de casa, [tienes que] estar cerca de un cuarto antibombas", relató.

"Nosotros tenemos una prealarma que te da entre 8 a 10 minutos -digamos, si estás paseando al perro, haciendo el mercado, qué sé yo- te da ese tiempo para tomar tus precauciones. Y luego tienes la alarma como tal, que dependiendo en qué parte del país te ubicas, te da cierto tiempo para correr. Nosotros que estamos en el centro, tenemos entre un minuto a minuto y medio para ponernos a resguardo. Entonces, una vez que suenan las alarmas, corres al cuarto antibombas en tu departamento, en tu casa o el compartido, que puede ser en un centro comercial, en una tienda, donde sea, y te tienes que quedar ahí hasta que la misma aplicación te diga que ya es seguro salir. No puedes salir del espacio antibombas hasta que no recibas la notificación de que ya se interceptaron todos los misiles, que ya cayeron todas las esquirlas, te tienes que quedar", prosiguió.

"Nosotros que estamos en el centro, tenemos entre un minuto a minuto y medio para ponernos a resguardo", relata Ana Lucía.Fuente: EFE

Aún en medio de esta situación, Ana Lucía relata que los suministros en los mercados permanecen estables. Sin embargo, no sabe hasta cuándo se mantendrán en ese estado. Mientras tanto, los restaurantes ya han empezado a dejar de estar abiertos al público y solo atienden delivery, como ocurría con la pandemia hace 6 años atrás.

"Lo único es que están trabajando en menor tiempo las tiendas, en general. Sobre los restaurantes, la mayoría está trabajando solo para recoger o para hacer el delivery, no para que te sientes ahí. Yo tengo un supermercado al frente de mi casa donde sí ha habido más gente comprando, porque, obviamente, uno no quiere estar saliendo a cada rato, entonces vas una sola vez y haces las compras para 3, 4 días, pero de momento tenemos todo lo que necesitamos, desde comida, bebidas, frutas, todo", refirió.

"No ha habido ningún recorte de nada, no estamos bajos de suministros de momento. Gracias a Dios, Israel está bien preparado por estas situaciones", enfatizó.

¿Cuál es la situación general de los peruanos varados en los países en conflicto?

Pedro Bravo, director de las Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares de la Cancillería, en diálogo con RPP, señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha establecido un "comando de crisis de Medio Oriente", presidido por el Canciller, las principales autoridades de Torre Tagle y los mismos embajadores" de los países comprometidos. Dicho cuerpo ya tiene información de los peruanos que se encuentran en los países implicados en el conflicto.

"En orden de número de connacionales, el que alberga mayor número es Israel. De ahí le sigue Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Qatar, Arabia Saudita, Jordán e Irán. También tenemos en el Líbano una cantidad reducida, pero también importante porque para nosotros todos los peruanos cuentan por igual. Eso en cuanto a los peruanos residentes", sostuvo.

"Ahora, hay otro número de peruanos que son los que se encuentran varados o en tránsito, que estaban allí y les cogió el conflicto. Entonces, desde ese punto de vista, el más importante pasa a ser los Emiratos Árabes Unidos y sería particularmente Dubái, donde tenemos a más de 70 varados. Algunos de ellos han logrado, ya por sus cuentas o con auxilio del Consulado, reprogramar sus vuelos, pero son muy pocos [...] De ahí sigue Doha, en Qatar, que tenemos más o menos 23, y en Tel Aviv es donde tenemos un número menor, creo que entre 7 y 10 peruanos", indicó.

El funcionario consideró que esa situación plantea "un problema serio", porque son varios días en la incertidumbre de no saber por cuánto tiempo se extenderán los estados de emergencia en cada país.

"Estamos en contacto con ellos, tenemos canales abiertos, se ha hecho un relevamiento de información para darles alguna orientación, se han hecho gestiones ante las aerolíneas, en algunos casos también ante los hoteles para lograr algunas reducciones", aseveró.

"También algunas atenciones a necesidades médicas a los más vulnerables, y, bueno, seguimos con las aerolíneas intentando la reprogramación. Tenemos entendido, por las últimas noticias, que se ha revierto muy parcialmente el aeropuerto de Dubái, y ahí estamos tratando de insistir para que nuestros connacionales sean considerados como prioritarios para evacuar esas zonas", añadió.

Finalmente, Bravo destacó que esta situación aqueja incluso a los propios diplomáticos peruanos y a sus familias. "Todos estamos siendo afectados", remarcó.

"Yo le cuento una pequeña anécdota: ayer, con el Canciller, en el gabinete de crisis, el embajador en Israel tuvo que decir ‘permiso, hay una alarma de bombas y tengo que retirarme al refugio’. Todos tienen que tener en cuenta que estamos en una situación de conflicto que no hemos visto muchas veces. Todos estamos siendo afectados, las propias familias de nuestros diplomáticos también están siendo afectadas, los propios diplomáticos tienen que correr y seguir las instrucciones de las autoridades locales para ponerse a buen recaudo ante esta oleada de bombardeos y misiles", detalló.

"Ahora bien, gracias a Dios no ha habido muchas bajas o ha sido las bombas han caído en lugares que son bases militares o aeropuertos, pero igual nosotros tenemos que tomar todas las precauciones en salvaguarda del personal nuestro, en los consulados y en las embajadas, así como recomendar a nuestros connacionales que hagan lo mismo", puntualizó.