EE.UU. habría estado detrás del bombardeo contra una escuela de niñas en Irán, según The New York Times

El bombardeo de una escuela de Minab, en el sur de Irán, el pasado sábado, podría haberse debido a un ataque estadounidense dirigido contra una base naval iraní en las cercanías, según una investigación del diario New York Times.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió este viernes que la investigación de Estados Unidos sobre el bombardeo sea "rápida" y que se haga con "total transparencia".

Pero ni Estados Unidos ni Israel han confirmado el ataque contra la escuela en la localidad de Minab, ocurrido en el primer día de la ofensiva de estos dos países contra Irán que desató la guerra en curso en Medio Oriente.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró el miércoles que el Pentágono estaba investigando el episodio, y aseguró que las fuerzas estadounidenses "nunca tienen como objetivo a civiles".

El secretario de Estado, Marco Rubio, también había dicho el lunes que el Pentágono estaba llevando a cabo una investigación.

Más de 150 muertos

Por su parte, autoridades y medios estatales iraníes afirman que el bombardeo en la escuela primaria Shajarah Tayyebeh dejó más de 150 muertos, muchos de ellos niños, aunque esta cifra no pudo ser verificado de forma independiente, porque agencias internacionales no pudieron acceder al lugar para corroborar el balance ni las circunstancias de los hechos.

Basándose en imágenes de satélite, publicaciones en redes y videos verificados, el New York Times informó el jueves que el ataque ocurrió al mismo tiempo que otros contra una base naval adyacente, del Cuerpo de Guardianes de la Revolución.

Declaraciones oficiales que indicaban que las fuerzas estadounidenses estaban atacando objetivos navales cerca del estrecho de Ormuz, cerca de la base iraní, "sugieren que lo más probable es que hayan sido ellas quienes efectuaron el ataque", afirma el New York Times, que descartó que un misil iraní hubiera alcanzado la escuela.

Dos funcionarios estadounidenses no identificados dijeron a la agencia Reuters que los investigadores militares "consideran probable" que las fuerzas de EE.UU. fueran responsables del ataque.

Si se confirma "que fue una bomba estadounidense" la que alcanzó la escuela, "probablemente una de las preguntas será si el ataque a la escuela fue un error o se llevó a cabo con base en información desactualizada".

Por otra parte, una investigación del diario francés Le Monde publicada el jueves confirmó que había niños y otras víctimas civiles en el bombardeo. "Efectivamente murieron niños pequeños", apuntó Le Monde, que afirma haberse basado en decenas de fotos y vídeos.

Funeral multitudinario

Según los medios de comunicación estatales, el martes se celebraron en Irán los funerales de al menos 165 personas, entre ellas las alumnas muertas.

La televisión difundió imágenes que mostraban a una multitud reunida alrededor de cadáveres envueltos en sudarios blancos. Otras imágenes mostraban ataúdes adornados con banderas iraníes, algunos con la fotografía de un niño.

Una tercera secuencia difundida por los medios de comunicación estatales mostraba una gran multitud rodeando ataúdes idénticos con una inscripción en persa: "Funeral de los niños muertos en Minab".