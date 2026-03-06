Guerra en Medio Oriente: se cumple una semana del ataque de EE.UU. e Israel contra Irán en medio de bombardeos en Teherán

"Observamos un incremento considerable de la demanda de los recursos energéticos rusos debido a la guerra en Irán", declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
El Kremlin constató hoy "un incremento considerable" de la demanda del petróleo y el gas ruso tras el comienzo de la guerra en Irán, el cierre parcial del estrecho de Ormuz y la exención anunciada la víspera por Estados Unidos a la India que le permite comprar crudo ruso.
Un grupo de entre unos 20 y 45 iraníes fueron detenidos el 1 de marzo al reunirse cerca de la estación de metro Salaryevo, en las afueras de la capital rusa, con la intención de celebrar los ataques contra Irán y la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, informó el canal de Telegram 'Ostorozhno, novosti' ('Cuidado, noticias').
Las fuerzas de seguridad rusas detuvieron el pasado domingo a decenas de iraníes que celebraron los ataques de Estados Unidos e Israel contra su país durante una manifestación en Moscú, informaron este viernes medios locales.
Las explosiones comenzaron en torno a las 5.00, hora local (1.30 GMT) en el centro de la capital iraní de 12 millones de habitantes, en zonas como la de Pastor donde varias oficinas gubernamentales tienen su sede, incluida la Presidencia, que ya había sido atacada previamente.
Teherán vivió una dura madrugada de bombardeos contra el centro de la ciudad que provocaron terror, pánico y llantos, en uno de los ataques más duros a la capital iraní en los ya siete días de guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Estos últimos bombardeos constituyen la vigésimo séptima acometida aérea contra Beirut desde el inicio de la guerra, según el Ejército israelí, que asegura que solo en las últimas 24 horas han golpeado 115 objetivos de Hizbulá, entre ellos los situados también en "edificios residenciales" de la capital.
El Ejército de Israel anunció este viernes una nueva oleada de ataques contra los suburbios meridionales de Dahiye, en Beirut, según un comunicado castrense que no aporta detalles.
