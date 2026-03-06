Guerra en Medio Oriente: se cumple una semana del ataque de EE.UU. e Israel contra Irán en medio de bombardeos en Teherán

Ahora

Un grupo de entre unos 20 y 45 iraníes fueron detenidos el 1 de marzo al reunirse cerca de la estación de metro Salaryevo, en las afueras de la capital rusa, con la intención de celebrar los ataques contra Irán y la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, informó el canal de Telegram 'Ostorozhno, novosti' ('Cuidado, noticias').