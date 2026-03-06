Últimas Noticias
Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 6 de marzo?

Precio del dólar en Venezuela hoy 6 de marzo
Precio del dólar en Venezuela hoy 6 de marzo | Fuente: Andina
Revisa la cotización del dólar en Venezuela en el mercado oficial y paralelo en la apertura del 6 de marzo.

La tendencia alcista de la divisa internacional en Venezuela continúa, lo cual afecta en el poder adquisitivo de los ciudadanos. ¿Cuál es el precio del dólar oficial en Venezuela? Este 6 de marzo, la cotización del dólar BCV es de 431,01130000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Revisa cómo se cotiza la divisa norteamericana.

¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, viernes 6 de marzo del 2026?

El Banco Central de Venezuela tiene como objetivo difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 431,01130000 bolívares digitales en la apertura del 6 de marzo. 

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, viernes 6 de marzo del 2026?

En tanto, el dólar paralelo es el valor que se le otorga al intercambio de la moneda estadounidense que se determina en el mercado oficial, fuera del control y las regulaciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Para el 6 de marzo del 2026, el dólar paralelo fluctuando entre 530 y 590 bolívares digitales la venta.

Estados Unidos permite a sus empresas comerciar oro de Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos hizo pública este viernes una licencia que brinda autorización para las actividades vinculadas a la explotación y comercio del oro venezolano por parte de empresas norteamericanas, movimiento que mantenía una sanción.

Ahora, las empresas estadounidenses están aptas para comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, inclusive en operaciones que tengan relación con el Gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

En los últimos días, medios venezolanos habían indicado que Minerven, la empresa minera estatal de Venezuela, proyectaría a vender entre 650 a 1000 kilogramos al comerciante de materias primas Trafigura, el cual, posteriormente, se vendería a refinerías de Estados Unidos.  

