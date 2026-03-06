Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 6 de marzo?

La tendencia alcista de la divisa internacional en Venezuela continúa, lo cual afecta en el poder adquisitivo de los ciudadanos. ¿Cuál es el precio del dólar oficial en Venezuela? Este 6 de marzo, la cotización del dólar BCV es de 431,01130000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Revisa cómo se cotiza la divisa norteamericana.
¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, viernes 6 de marzo del 2026?
El Banco Central de Venezuela tiene como objetivo difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 431,01130000 bolívares digitales en la apertura del 6 de marzo.