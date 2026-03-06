Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 6 de marzo?

Dólar BCV hoy 26 de marzo | Fuente: BCV

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, viernes 6 de marzo del 2026?

En tanto, el dólar paralelo es el valor que se le otorga al intercambio de la moneda estadounidense que se determina en el mercado oficial, fuera del control y las regulaciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Para el 6 de marzo del 2026, el dólar paralelo fluctuando entre 530 y 590 bolívares digitales la venta.

Estados Unidos permite a sus empresas comerciar oro de Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos hizo pública este viernes una licencia que brinda autorización para las actividades vinculadas a la explotación y comercio del oro venezolano por parte de empresas norteamericanas, movimiento que mantenía una sanción.

Ahora, las empresas estadounidenses están aptas para comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, inclusive en operaciones que tengan relación con el Gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

En los últimos días, medios venezolanos habían indicado que Minerven, la empresa minera estatal de Venezuela, proyectaría a vender entre 650 a 1000 kilogramos al comerciante de materias primas Trafigura, el cual, posteriormente, se vendería a refinerías de Estados Unidos.