Rauw Alejandro en Lima: concierto cambia de locación y se muda al Estadio Nacional

Luego de que la Municipalidad de Lima clausurara el Estadio San Marcos, muchos conciertos se han visto afectados y uno de ellos es el de Rauw Alejandro quien vendrá a Perú por segunda vez.

Sin embargo, a través de la página web oficial del artista puertorriqueño, anunciaron que cambiarán de locación. Es así que se presentará el próximo 28 de octubre en el Estadio Nacional.

Eso quiere decir que los asistentes podrán disfrutar del show de Rauw Alejandro que cantará los éxitos de nuevo álbum Saturno que cuenta con las colaboraciones de artistas como Arcángel, Playero y Lyannno siendo ratificado en diversas plataformas digitales como uno de los más escuchados.

Rauw Alejandro llegará a nuestro país para dar un nuevo espectáculo innovador con efectos especiales y un sonido de última generación que sorprenderá a más de uno. Cabe resaltar que los otros conciertos pendientes para este año y que se iban a realizar en el Estadio San Marcos aún no han emitido comunicado alguno sobre la cancelación o postergación de los eventos.

Rauw Alejandro se quiebra al cantar Beso y Hayami Hana en su concierto

Tras su separación con Rosalía, Rauw Alejandro ha continuado con su gira Saturno World Tour y esta vez fue en Barcelona. El cantante puertorriqueño ofreció un concierto en el Palau de Sant Jordi y no pudo evitar quebrarse al recordar a su expareja.

Después de los aplausos del público, el intérprete se quebró al cantar Hayami Hana, tema que le compuso a la catalana; sin embargo, reveló que es la primera y última vez que lo cantará en vivo.

“No les voy a mentir, tenía un poco de nervios de venir aquí a Barcelona, pero es porque ustedes son muy especiales para mí. Nunca pensé que iba a cantar esta canción en vivo, pero lo voy a hacer solamente aquí en Barcelona, no la voy a cantar nunca más en mi vida. Creo que todavía no me la sé muy bien porque la hice de corazón, la tiré ahí toda una noche ahogando las penas. Si tú te la sabes, acompáñame”, dijo Rauw Alejandro.

Tras ello, cantó Beso, uno de los temas que tiene con Rosalía en dúo. Visiblemente afectado y entre lágrimas, no logró terminarla por lo que sus fanáticos continuaron.