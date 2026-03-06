David Gilmour cumple 80 años: los 10 solos de guitarra imprescindibles de la leyenda de Pink Floyd

David Gilmour, una de las grandes leyendas del rock, vocalista y guitarrista de Pink Floyd, cumple 80 años. Aunque en su etapa de carencias en Europa trabajó ocasionalmente como modelo para sobrevivir, la música siempre fue su prioridad. A los 13 años, pidió prestada una guitarra a un vecino y aprendió a tocar por su cuenta utilizando un disco y un libro de lecciones de Pete Seeger; dos años después, ya formaba parte de Joker's Wild, su primera banda.

Sin embargo, su carrera como músico profesional despegó a finales de 1967. Debido al deterioro mental de Syd Barrett, el baterista Nick Mason lo invitó a unirse a Pink Floyd, inicialmente como quinto integrante para apoyar en los conciertos. Poco después, Barrett se alejó de la banda y Gilmour se convirtió en el guitarrista principal.

David es uno de los mejores guitarristas del mundo. Su estilo no se basa en la velocidad ni en el exhibicionismo, sino en la expresividad; con solo una nota es capaz de despertar emociones. Esa sensibilidad ha influido en músicos como John Frusciante, Steven Wilson, Slash, entre otros.

Gilmour también hizo una carrera en solitario desde finales de los años setenta. Discos como David Gilmour (1978), About Face (1984), On an Island (2006), Rattle That Lock (2015) y Luck and Strange (2024) muestran una propuesta más personal.

A continuación, te dejamos con una selección de 10 canciones que reúnen algunos de los solos de guitarra más destacados de David Gilmour, tanto en su etapa con Pink Floyd como en su carrera en solitario.

1. Comfortably Numb

2. Time

3. Shine On You Crazy Diamond

4. Dogs

5. Money

6. High Hopes

7. Fat Old Sun

8. Sorrow

9. Echoes

10. In Any Tongue

Bonus Track: Where We Start