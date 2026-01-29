Paul Di'Anno, fallecido exvocalista de Iron Maiden, protagoniza emotivo documental

Paul Di'Anno, fallecido exvocalista de los primeros álbumes Iron Maiden, es el protagonista de un emotivo documental que repasará sus últimos años de vida y su lucha por volver a los escenarios, pese a su deteriorado estado de salud.

Se trata de Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer, filme escrito y dirigido por Wes Orshoski, responsable de reconocidos documentales como Lemmy y The Damned.

“La película narra cómo dos fans de Iron Maiden se encuentran con Di'Anno en el punto más bajo de su vida y luego se proponen recuperar su salud y relanzar su carrera”, es la premisa del filme, publicada en la página oficial del desaparecido cantante.

El filme incluirá entrevistas a diversos músicos, como James Hetfield (Metallica), Gene Simmons (Kiss), Andreas Kisser (Sepultura), David Ellefson (Megadeth); así como de los excompañeros de Paul Di'Anno en Iron Maiden.

Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer ya ha sido estrenado en festivales de cine europeos y se tiene previsto su lanzamiento en formato casero (DVD y Blu-ray) a mediados de este 2026.



La muerte de Paul Di'Anno

Paul Di'Anno, el vocalista de los primeros álbumes de Iron Maiden, falleció el 21 de octubre de 2024, tras años batallando contra diversas dolencias.

El artista pasó los últimos años de su vida postrado en una silla de ruedas, debido a graves problemas de salud, principalmente linfedema y complicaciones severas en sus rodillas.

“Paul esperaba cirugías que los médicos del Reino Unido no autorizaban. Estaba en una situación muy difícil. Pero al llegar a Croacia, los fans y los médicos le dieron la esperanza que buscaba desesperadamente. Fue hermoso presenciarlo. Quería hacer una película que no se pareciera a ningún documental de rock que hayas visto. Y al final, creo que lo logramos”, resaltó el director del documental en honor a Di'Anno.

