Viña del Mar 2020: Sigue en vivo la segunda fecha y la participación de la representante peruana

El potente mensaje de Mon Laferte en Viña del Mar 2020 sobre las protestas en Chile:

"Cuando me dijeron que sí iba el festival, yo no sabía que hacer, tenía mucho miedo. Pensé que tenía que cancelar. No se puede hacer una fiesta en medio de todas las injusticias sociales, violaciones a los derechos humanos. No se puede hacer un festival en medio de los estallidos. Otras personas me decían: ‘Tienes que ir a hacer la cagada’. Mucha gente me decía muchas cosas, todo el mundo me daba consejos y la verdad yo estaba pensando que hacer. Un día me enteré por redes sociales de un comunicado de prensa de Carabineros de Chile, en donde ellos me citaban a declarar por yo haber cometido un delito. Al principio pensé que era una broma y luego me di cuenta de que no era una broma. Desde ese instante, hasta antes de subirme a este escenario, yo tenía mucho miedo ¿Puede ser un delito expresar una opinión? Entonces yo pensaba muchas cosas, la gente me daba muchos consejos, pero yo solo dije en una entrevista una expresión. He estado muy nerviosa, me he sentido muy asustada, pero también me he sentido muy valiente. Me dijeron que debía tener un discurso para hoy, pero yo solo soy una cantante que da su opinión. Lo único que quiero decir es que lo único que sé es cantar. Yo nací en Viña del Mar y estudié en escuela Peña Carbajal. Y lo único que aprendí en la vida es cantar porque tuve que trabajar desde muy chiquitita. Es muy fácil decir que uno se quede callada, cuando yo supe desde muy pequeña lo que es cagarse de hambre de verdad. Mi abuela me decía: ‘Mi hijita, usted tiene que ser famosa es la única forma de no pasar hambre’. Esa era la mentalidad. Yo me lo tomé tan en serio para no fallarle a mi abuela, a mi familia, a mi gente, que aquí estoy. No tenía ningún discurso preparado. Solo quiero cantarles esta canción porque es lo que me enseñó mi abuela. Esta canción se llama la trenza".