Gian Marco sobre la carrera de su hija Nicole: “Ella ya me superó”

El cantante habló un poco más sobre la carrera musical de su hija. | Fuente: Instagram

Gian Marco habló sobre la carrera de su hija Nicole Zignago, quien ha seguido los pasos de su padre y recientemente ha lanzado una canción llamada 'Walls'. El cantautor indicó que si bien él la ayuda en ciertas cosas, también deja que se equivoque sola.

"Yo siento que Nicole tiene una carrera hermosísima", expresó el intérprete de 'Canción de amor' en conversación con Somos.

"Todos los padres queremos que nuestros hijos sean exitosos. Que si se dan contra el piso, sepan levantarse. Y que si se caen, podamos mirarlos un rato y con el dolor de nuestro corazón tener que decirles:´Párate tú. Aprende'", señaló.

El cantante indicó que su hija de 24 años, ya ha firmado contrato con la Warner Chappell, división de Warner Music Group, y que no descarta hacer una colaboración con ella más adelante.

"La gente todavía no ha visto lo que es capaz de hacer esta niña. Me va a superar. Es más, ya me superó", expresó.