Los niños, los maestros y la meritocracia, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Desde sus inicios en el siglo XVI la escuela se funda en el principio de la meritocracia. Se creó con el objetivo de ofrecer a cada vez más niños el acceso al saber, a la lectura, a la escritura y al cálculo. A través de los exámenes, las escuelas establecen una clasificación en el rendimiento de los alumnos y los orientan al tipo de actividad profesional más adaptada a sus capacidades y sus motivaciones. A lo largo de la historia ha habido experiencias pedagógicas para prescindir de las clasificaciones y las notas, pero en ningún país del mundo se objeta el establecimiento de un orden de méritos. Es el principio de la meritocracia. Esos ideales pedagógicos tienen que ser compatibles con la realidad social de un país como en el Perú. A partir del aumento del desempleo en 1990, numerosas personas comenzaron a trabajar en las escuelas sin poseer títulos y en algunos casos, sin motivación ni capacidad para enseñar. También tenemos el problema de escuelas bilingües en zonas de la selva, a las que no se logra atraer maestros con títulos y capacidades. Desde el lanzamiento de la reforma magisterial, se han ofrecido facilidades |1para que los maestros que ejercen sin títulos puedan completar sus estudios y pasar exámenes para ser nombrados. No todos quisieron someterse a ellos y algunos no obtuvieron las notas mínimas. El pasado 21 de junio, 80 congresistas han aprobado una ley que permite el nombramiento de 14,000 maestros sin pasar exámenes. Es un mal ejemplo para los alumnos, puesto que ellos sí se someten constantemente a exámenes. Y es un desaire a los maestros que se han preparado para competir en los exámenes y que han conseguido laboriosamente sus nombramientos y su reconocimiento. El Congreso confirma su vocación populista y desconoce que la Ley 1587 no recompensa el esfuerzo de la mayoría de los maestros. Y da un pésimo ejemplo a los alumnos. Estamos en espera de saber si la Ministra de Educación será eficaz en su oposición a la ley o si, al contrario, su posición contraria la llevará a perder el puesto.

Las cosas como son