La actualidad durante el día de hoy va a girar en torno a la incautación de los bienes de Joaquín Ramírez, el inicio del juicio oral a Alejandro Toledo por el caso Ecoteva, la detención de un feminicida en Colombia, la prisión preventiva solicitada para Betsy Chávez y la sentencia que se dictará por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. La Fiscalía lo atribuye al ex ministro del Interior y ex candidato presidencial, general Daniel Urresti. ¿En este cargado contexto judicial, qué papel darle a la desaparición de una de las glorias del arte tradicional, Mamerto Sánchez? Nacido en la localidad ayacuchana de Quinua, falleció ayer en Lima, a la edad de 81 años. Su obra ha dado un nuevo vigor a la cerámica característica del pueblo ayacuchano, pero a la vez innovó en materia de colores y de temas. Sánchez recibió reconocimientos del Estado, Personalidad meritoria de la cultura el 2004, Amauta de la Artesanía el 2020. Pero sobre todo el público de la feria semestral Ruraq Maqi reconoció en sus obras una expresión de lo más antiguo de nuestro genio creador, que sin embargo se mantuvo a la escucha de las esperanzas y decepciones que vivimos cada día. Su velatorio en el Ministerio de Cultura cierra su camino en Lima, antes de regresar a Quinua para ser enterrado. La artesanía es una actividad económica practicada por cientos de miles de peruanos que han aprendido su oficio observando a sus mayores. Con frecuencia no nos damos cuenta que pocos países producen un arte popular tan diverso como el peruano. Hubo necesidad de que se librara una guerra en el Cenepa en 1995 para descubrir la bella cerámica que producen las etnias de esa región de nuestra selva norte. Los políticos corruptos serán olvidados, pero las obras de arte pervivirán para recordarnos que en la vida hay algo más que codicia y aprovechamiento.

Las cosas como son