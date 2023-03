14:15

Raquel Loayza, especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), informó en RPP que el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) se pronunciará el día de hoy sobre un posible fenómeno El Niño en nuestro país, debido a la temperatura del mar.

"Yaku se encuentra a 1 300 kilómetros de la costa y ya no tenemos aporte de humedad, pero sí tenemos que tener pendiente que la temperatura del agua mar superficial está todavía cálida. Estamos con una temperatura núcleo de 28° C y es por eso que en la capital se ha reportado una temperatura nocturna de 24° C", explicó.