Sutran reporta 15 alertas por afectaciones en la red vial nacional ante la temporada de lluvias

Ronald Power, vocero de la Superintendencia De Transporte Terrestre De Personas, Carga Y Mercancías (Sutran), señaló que, según el mapa interactivo actual de la institución, se registran 15 alertas en las vías del país, de las cuales 13 corresponden a vías restringidas y dos interrumpidas, tanto en la zona norte y sur del país.

“En este momento Arequipa ha tenido una incidencia por afectaciones pluviales. No obstante, en este momento, ya han cesado las lluvias, las vías en este momento se encuentran libres y transitables. Y que se encuentran en proceso también de recuperación para poder transitar por ahí”, señaló.

Asimismo, Power informó que en la región Ica se mantienen vías restringidas, en Ocucaje y en el distrito de Santiago, donde el tránsito se encuentra clausurado. Por otro lado, en Cajamarca, en el kilómetro 153 de la Carretera Longitudinal de la sierra norte, en Cutervo, las vías se encuentran interrumpidas debido a la activación de quebradas.

Situación del norte del país y la Carretera Central

El funcionario también indicó que se han registrado daños en la plataforma vial en la ruta Huaraz–Huántar, en la región Áncash, y afectaciones en la provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad, por activaciones de quebradas debido a las lluvias que azotan la zona.

Por otro lado, Powel señaló que la Carretera Central no presenta, de momento, alertas por restricciones o interrupciones, permitiendo el transporte regular de pasajeros y mercancías.

“En la Carretera Central -de momento- no tenemos incidencias; es decir, no tenemos alertas registradas sobre restricciones en la vía o tránsito interrumpido. No obstante, dado que las lluvias se pueden presentar en cualquier momento, hay que tener mucho en cuenta esta información, ya que podrían afectarse la circulación regular, por ejemplo, el transporte regular de personas o los vehículos de mercancías”, advirtió.

