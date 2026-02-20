Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Sutran reporta 15 alertas por afectaciones en la red vial nacional ante la temporada de lluvias

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Ronald Power, vocero de la Sutran, informó que 13 vías permanecen restringidas y dos interrumpidas en regiones del norte y sur del país, mientras que la Carretera Central se mantiene habilitada, aunque bajo vigilancia ante posibles nuevas lluvias.

Actualidad
00:00 · 06:06
El vocero de la Sutran informó que en la región Ica se mantienen vías restringidas.
El vocero de la Sutran informó que en la región Ica se mantienen vías restringidas. | Fuente: Andina

Ronald Power, vocero de la Superintendencia De Transporte Terrestre De Personas, Carga Y Mercancías (Sutran), señaló que, según el mapa interactivo actual de la institución, se registran 15 alertas en las vías del país, de las cuales 13 corresponden a vías restringidas y dos interrumpidas, tanto en la zona norte y sur del país.

“En este momento Arequipa ha tenido una incidencia por afectaciones pluviales. No obstante, en este momento, ya han cesado las lluvias, las vías en este momento se encuentran libres y transitables. Y que se encuentran en proceso también de recuperación para poder transitar por ahí”, señaló.

Asimismo, Power informó que en la región Ica se mantienen vías restringidas, en Ocucaje y en el distrito de Santiago, donde el tránsito se encuentra clausurado. Por otro lado, en Cajamarca, en el kilómetro 153 de la Carretera Longitudinal de la sierra norte, en Cutervo, las vías se encuentran interrumpidas debido a la activación de quebradas.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Situación del norte del país y la Carretera Central

El funcionario también indicó que se han registrado daños en la plataforma vial en la ruta Huaraz–Huántar, en la región Áncash, y afectaciones en la provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad, por activaciones de quebradas debido a las lluvias que azotan la zona.

Por otro lado, Powel señaló que la Carretera Central no presenta, de momento, alertas por restricciones o interrupciones, permitiendo el transporte regular de pasajeros y mercancías.

“En la Carretera Central -de momento- no tenemos incidencias; es decir, no tenemos alertas registradas sobre restricciones en la vía o tránsito interrumpido. No obstante, dado que las lluvias se pueden presentar en cualquier momento, hay que tener mucho en cuenta esta información, ya que podrían afectarse la circulación regular, por ejemplo, el transporte regular de personas o los vehículos de mercancías”, advirtió.

Ronald Power, vocero de la Sutran.
Ronald Power, vocero de la Sutran. | Fuente: RPP
Te recomendamos
Voces regionales

Lluvias en Perú: ¿Por qué la prevención sigue fallando?

A pesar del alto presupuesto destinado a la prevención, las lluvias en Perú siguen causando estragos. Las regiones del norte no han logrado convertir esos fondos en soluciones efectivas. ¿Por qué seguimos sin ver resultados? Lo analizamos con los ingenieros Marco Tulio Tapia y Gaby Ruiz Petrozzi.
Voces regionales
Voces regionales
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Sutran Lluvias Temporada de lluvias Emergencia por lluvias

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA