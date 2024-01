Triste conmemoración en Puno y en el Perú, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Lo propio de toda civilización es testimoniar, cada una a su manera y con sus rituales propios, respeto a los muertos, lo que al mismo tiempo significa honrar la vida de la que todavía gozamos.

El día de hoy se conmemora un año de la muerte de 18 compatriotas baleados por la Policía mientras manifestaban en Juliaca contra el gobierno de Dina Boluarte. Antes de cualquier interpretación de los hechos y de cualquier reproche a las partes, lo que corresponde es expresar condolencias sinceras por cada una de las vidas que fueron segadas. Lo propio de toda civilización es testimoniar, cada una a su manera y con sus rituales propios, respeto a los muertos, lo que al mismo tiempo significa honrar la vida de la que todavía gozamos. Corresponde a la Justicia establecer las responsabilidades penales por las muertes de esos manifestantes, pero también por la muerte de un suboficial de la Policía que fue asesinado y cuyo cadáver fue calcinado. Lo que no debemos hacer en ningún caso es minimizar el significado de esas muertes, ni politizar la versión de los hechos. Así como toda vida humana tiene el mismo valor, toda muerte tiene para los deudos el mismo impacto. En el mundo andino, el duelo dura un año. Juliaca saldrá mañana de ese periodo infausto que se expresa con banderas negras. No debemos permitir que los prejuicios y la lucha política deshumanicen a los que protestaban y menos aún a los que perdieron la vida. De ahí que haya sido dolorosamente ofensivo que un ministro de Educación de Dina Boluarte haya podido afirmar que las manifestantes aimaras eran capaces de hacer cosas que “ni los animales” hacen. Tampoco parece razonable que la suspendida Fiscal Patricia Benavides haya denunciado por estos hechos a la Presidenta y a cuatro ministros, apenas horas después del allanamiento en el Ministerio Público. La Justicia tendrá que reconstruir los hechos y ponerlos en el agitado contexto político y social en que se produjeron las manifestaciones. Así como establecer de manera objetiva por qué se pretendió invadir aeropuertos. Las relaciones del gobierno central y Puno han quedado alteradas desde hace un año. La memoria de nuestros difuntos nos pide a todos un esfuerzo para que sus muertes no hayan sido en vano.

Las cosas como son