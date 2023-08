Veinte años de la Comisión de la Verdad, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Con tropiezos y sobresaltos, hemos logrado vivir el período más largo de continuidad democrática de nuestra historia. Pero los gérmenes de la intolerancia, el fanatismo y la violencia política no han dejado de existir.

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

Hoy se cumplen veinte años de la presentación del Informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. En su momento, produjo un gran impacto la difusión de los ocho tomos elaborados por la Comisión encargada de establecer la verdad sobre dos décadas de violencia iniciadas en mayo de 1980 por el accionar del grupo terrorista Sendero Luminoso. Hace veinte años, todavía vivían la mayor parte de los actores de ese período y nuestra democracia estaba consolidándose. Siguiendo el antecedente de la Comisión Uchuraccay, creada por Fernando Belaunde en 1983, el presidente Valentín Paniagua definió el mandato de la Comisión y encargó su presidencia al filósofo Salomón Lerner Febres. Alejandro Toledo añadió el concepto de Reconciliación al título de la Comisión y modificó parcialmente su composición para que hubiese también un ex alto oficial de la Fuerza Armada y una personalidad allegada al fujimorismo, que había gobernado entre 1990 y 2000. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación recogió el testimonio de numerosas víctimas para que el país pudiera conocer la amplitud de la tragedia desencadenada por un movimiento terrorista, inspirado en la guerra popular conducida en China por Mao Tse Tung. Pero la Comisión puso también en evidencia los graves disfuncionamientos del Estado que no supo integrar a su estrategia el respeto a los Derechos Humanos. Las condiciones políticas del Perú y del mundo han cambiado mucho durante los últimos veinte años. El maoísmo ya no es una alternativa, ni siquiera en China, como tampoco lo es el guevarismo del MRTA. Con tropiezos y sobresaltos, hemos logrado vivir el período más largo de continuidad democrática de nuestra historia. Pero los gérmenes de la intolerancia, el fanatismo y la violencia política no han dejado de existir. El desafío del Informe final ya no es tanto el negacionismo, sino el olvido y la indiferencia.

Las cosas como son