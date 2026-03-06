Áncash: hombre muere electrocutado cuando realizaba trabajos en un poste de alumbrado público

El hombre habría realizado los trabajos sin la autorización de Hidrandina y sin contar con los implementos de seguridad.

Un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica cuando realizaba trabajos en un poste de alumbrado público, ubicado en el pueblo joven Miraflores Alto, en el distrito de Chimbote, en la provincia de Santa, en la región Áncash.

El fallecido fue identificado como Juan José Rodríguez Fonseca (52), quien había sido llamado por un vecino para realizar labores de electricidad en la zona, según las investigaciones preliminares.

Hombre no habría usado implementos de seguridad

No obstante, las tareas se habrían efectuado sin la autorización de la empresa Hidrandina, compañía encargada de la distribución eléctrica.

De acuerdo con la información policial, Rodríguez Fonseca inició los trabajos sin usar los implementos de seguridad.

El hombre quedó suspendido en el poste tras ser alcanzado por una descarga eléctrica.

Los vecinos alertaron a los agentes de la Comisaría PNP de Alto Perú, quienes acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.