Cuatro fallecidos en violento choque por alcance entre un miniván y un camión en Arequipa

De acuerdo con la PNP, el accidente habría sido causado debido al exceso de velocidad.
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El violento impacto destrozó la parte delantera del miniván y dejó al menos ocho pasajeros heridos, quienes fueron evacuados a hospitales de la ciudad.

Cuatro personas perdieron la vida luego que un miniván impactara contra la parte posterior de un camión en el kilómetro 103 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector El Fiscal, en el distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay, en la región Arequipa.

Según la información preliminar, el miniván de la empresa Pacífico Tour chocó por alcance contra el vehículo de carga pesada. La unidad menor había salido de Arequipa a las 8:00 p.m. y tenía como destino el distrito de La Punta de Bombón, en la provincia de Eslay. El accidente también dejó ocho pasajeros heridos.

Posibles causas del accidente

Según la Policía Nacional, el accidente se habría producido por exceso de velocidad. El miniván impactó contra la parte posterior del camión y, debido a la fuerza del choque, la parte delantera de la unidad menor quedó completamente destrozada.

Asimismo, las autoridades informaron que -incluso- uno de los pasajeros del miniván salió expulsado y aterrizó a varios metros del lugar del accidente.  

Tras el accidente, los heridos fueron trasladados al Hospital Honorio Delgado y Goyeneche. Por otro lado, los cuerpos fueron llevados a la Morgue de Mollendo. El caso ya viene siendo investigado por la Policía Nacional.

