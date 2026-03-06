Ayacucho: desborde de río Sanquirhuato afectó el 80 % de las viviendas del distrito de Ayna, reportó alcalde encargado

Las viviendas y calles se encuentran inundadas de lodo y piedras tras el desborde del río. | Fuente: Municipalidad Distrital de Ayna

El desborde del río Sanquirhuato, en el distrito de Ayna, provincia de La Mar, región Ayacucho, ha dejado gran parte de la ciudad afectada. Las viviendas y calles se encuentran inundadas de lodo y piedras y más de un vehículo terminó enterrado tras las intensas lluvias que ayer, jueves, azotaron la zona.

En diálogo con RPP, Yoel Rondiel, alcalde encargado de Ayna, dijo que el desborde del río afectó el 80 % de las viviendas en la zona central del distrito. El burgomaestre solicitó la presencia de las autoridades del Ejecutivo para atender la emergencia.

“Totalmente preocupado por la población y se ha afectado casi 80 % de las viviendas en el parte central del distrito. De igual manera, varias calles están afectadas. Como autoridad del distrito de Ayna pido al Estado o todos los ministros que estén presentes en nuestra zona. Tenemos millonarias pérdidas en mercaderías de los comerciantes, de las casas [y] dos puentes afectados”, señaló Rondiel.

El alcalde indicó que, aunque no se han registrado fallecidos o personas desaparecidas, hay heridos que han sido trasladados a hospitales de la región.

“Hay personas lesionadas que se están trasladando al hospital de San Francisco y Kimbiri. Pero hasta el momento no tenemos fallecidos confirmados. [¿Hay personas desaparecidas?] Tampoco, no tengo la información de las personas desaparecidas. Justamente el equipo de rescate está trabajando seguramente, [en] media hora o una hora nos va a dar la información”, sostuvo.

Yoel Rondiel, alcalde encargado de Ayna. | Fuente: RPP

Alcalde pide presencia de los ministros

Asimismo, Rondiel solicitó ayuda urgente del Estado y el traslado de maquinaria y otros recursos a la zona para ejecutar las acciones de limpieza. También señaló que es fundamental abrir las vías de acceso para facilitar el trabajo de los equipos de rescate y la llegada de asistencia. Según reportó, dos puentes han resultado afectados por el desborde del río.

“En este momento, [necesitamos] todo tipo de ayuda, maquinarias pesadas. Yo, como el alcalde, pido la presencia del Estado, de los ministros […] porque todo el parque del distrito está afectado, las iglesias católicas, todo. Nuevamente, pido que la presencia del Estado”, concluyó.

Vehículos se encuentran enterrados debido al desborde del río. Fuente: Municipalidad Distrital de Ayna