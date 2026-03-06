Ayacucho: piden rescate a familiares atrapados en sus casas tras desborde del río Sanquirhuato

La señora Mary Carrasco solicitó apoyo para sus familiares que se han quedado atrapados en la zona de San Francisco, capital del distrito de Ayna, perteneciente a la provincia de La Mar, región Ayacucho, a raíz del desborde del río Sanquirhuato.

A través del Rotafono de RPP, contó que alrededor de las tres de la mañana empezó la lluvia por la zona, que derivó en el desborde del río Sanquirhuato, aledaño al parque de la mencionada localidad ayacuchana.

"Por ello, ha ocurrido el desborde, a tal punto que las casas que están aledañas al parque y al río han sido inundadas. Las casas ahora están llenas de lodo y las personas se encuentran atrapadas en el segundo o tercer nivel. Aún no ha llegado ayuda de las maquinarias para que puedan hacer limpieza", contó.

Carrasco contó que cinco familiares suyos de ellos están en la parte superior de una vivienda y no pueden bajar porque el deslizamiento inundó el primer piso del inmueble.

"Me comuniqué con una prima que está en específico en la zona de los hechos. Ella se encuentra con otros familiares también atrapados. Cinco familiares están con ella. Hasta cierto momento han estado funcionando los celulares, pero como ya no hay electricidad, ya no hay donde puedan abastecerse de energía", narró.

Asimismo, expresó que se encuentran sin servicios básicos y se necesita alimentos para las familias, así como las labores de limpieza en la zona.

"La única autoridad que se ha acercado a la zona ha sido el vecino distrito de Kimbiri, pero no es suficiente, está hecho un caos y se requiere apoyo, que se pongan en el lugar de los que están ahí y brinden las ayudas inmediatas", añadió la ciudadana.