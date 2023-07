Ministra Nelly Paredes niega contratación de presunto sobrino en el Midagri: "No he contratado nunca a un familiar”

Lima Ministra Nelly Paredes negó contratación de presunto sobrino en el Midagri

La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo, negó este domingo que algún familiar suyo haya trabajado en el sector y expresó su disposición de aclarar el caso. Esto luego de que en el Congreso se presentara una moción de interpelación promovida por el parlamentario Óscar Zea.

El pronunciamiento de la ministra se produce después de que el dominical Contracorriente informara en abril que ella habría influenciado en la designación de su supuesto sobrino Percy Reátegui Picón como director general de administración del Midagri.

El informe también dio cuenta de que en las declaraciones juradas de ambos se omitió la mención de una presunta consanguinidad, pero sí se registró el nombre común de Laura Reátegui del Castillo.

Mientras que Paredes del Castillo la consignó como una prima contadora que trabaja en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Reátegui Picón la señaló como su tía jubilada y residente en Estados Unidos.

Niega parentesco

Al respecto, la integrante del Gabinete Ministerial negó en La Rotativa del Aire que Reátegui Picón sea su sobrino y, además, descartó haber influenciado en su designación producida el pasado 29 de diciembre del 2022.

Asimismo, la integrante del Gabinete Ministerial señaló que la mayoría de puntos de la moción ya fueron respondidos en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Parlamento.





“No he contratado a mi sobrino. Quiero explicar que tengo más de 30 años en la gestión pública y siempre he sido respetuosa de todas las normas. Respeto las funciones del Congreso y soy la primera interesada de que todos esos puntos de la moción sean esclarecidos, porque todos son faltos a la verdad. No he contratado nunca a ni un familiar en mi cartera”, aseveró.

Indicó que, aunque Laura Reátegui del Castillo es su prima y tía de Percy Reátegui, eso no implica que este último sea su familiar directo.

“La señora es mi prima hermana y es tía del señor, pero no tenemos ni un vínculo ni de consanguinidad o afinidad”, apuntó.