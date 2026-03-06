Eduardo Salhuana dice que "sería injusto" atribuirle responsabilidad a titular del Minem por rotura de gasoducto en Cusco

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, se presentó ayer, jueves, ante el Pleno del Congreso, para dar cuenta de las acciones del Gobierno ante la deflagración ocurrida tras la rotura del ducto transportador de gas natural en las instalaciones de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco.

Tras su presentación, congresistas de diversas bancadas tuvieron opiniones divididas respecto a las explicaciones brindadas por el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minam).

El congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) consideró que se trata de un "tema fortuito", por lo que no sería justo atribuirle responsabilidad al ministro.

“Bueno, sin duda alguna es un tema fortuito […] Es además un gobierno que recién ingresa, es un ministro nuevo y sería injusto atribuirle alguna responsabilidad", sostuvo.

"En todo caso, él ha anunciado medidas concretas, ha anunciado las disposiciones que ha dado el Ejecutivo. Yo espero que se le ponga todo el empeño y el esfuerzo para que esto se haga realidad y el impacto del tema de los combustibles no afecte a los peruanos en la gravedad que a veces tememos", acotó.

Opiniones distintas a la de Salhuana Cavides tuvieron los parlamentarios Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) y Jaime Quito (Bancada Socialista).

Luque Ibarra dijo no haber quedado convencida con las explicaciones de Alfaro Lombardi y criticó la falta de un marco legal que permita que el Estado demande responsabilidades a la empresa operadora.

"No me convencen las explicaciones que ha dado el ministro de Energía y Minas. Primero, porque no ha dicho nada concreto. Estamos ante otra catástrofe, casi un ecocidio, lo voy a llamar así. Digamos que tiene grandes impactos económicos que va a afectar a familias, taxistas, industrias, poblaciones indígenas. Entonces, ¿cuál es la respuesta de parte del gobierno sobre eso? No tenemos marcos legales sobre eso", destacó.

Por su parte, Quito Sarmiento consideró que el titular del Minem debería dejar el cargo ya que, a su parecer, "no tiene el mínimo conocimiento y el mínimo liderazgo" para afrontar la situación.

"Parece que es un señor que no tiene el mínimo conocimiento y el mínimo liderazgo para poder también establecer que las empresas privadas tienen que respetar el Estado. Así es que yo creo que esto ni siquiera valdría una interpelación, sino simplemente una salida del ministro porque no está capacitado para asumir las crisis y la responsabilidad que corresponde a un ministerio como es el caso de Energía y Minas", enfatizó.

"[El ministro] simplemente está hablando en función al gas que queda. El tema está [en] qué se hace como Estado para poder garantizar ello, cómo hacemos para que la empresa privada también responda. Y evidentemente lo que está señalando va a generar bastante incertidumbre, va a generar mayores problemas porque vemos una incapacidad tremenda y de no plantear una real y verdadera solución alternativa, porque no hay planes de contingencia, no hay alternativas de que, si se trae el gas de aquí o de allá, no hay ninguna alternativa, es simplemente esperar a lo que venga", puntualizó.

¿Qué dijo el ministro de Energía y Minas en su presentación ante el Congreso?

Durante su presentación ante el Congreso, el ministro Alfaro dio detalles de la situación que afronta el sector energético a raíz de la rotura del gasoducto administrado por la empresa TGP. El titular del sector indicó que nos encontramos ante “la crisis energética más grave de las últimas dos décadas”.

Asimismo, señaló que nuestro sistema energético tiene "dependencia absoluta" de una sola infraestructura.

"Esto ha demostrado que nuestro sistema energético nacional tiene dependencia absoluta de una sola infraestructura. Después de más de veinte años de Camisea, seguimos dependiendo de un solo ducto. Chile, que no es productor, tiene cinco ductos para abastecerse. Nosotros, siendo productores, solo tenemos uno”, indicó.

“Dependemos de un solo ducto y cuando este falla, todo el sistema colapsa”, destacó.

Respecto a las causas de la ruptura del ducto, Alfaro Lombardi señaló que aún continúan las investigaciones, debido a que las condiciones geográficas y climáticas dificultan el acceso inmediato al lugar del siniestro.

Además, indicó que Osinerming tiene la responsabilidad legal de realizar la inspección técnica y determinar si la falla se originó por un error operativo, una maniobra incorrecta o un factor externo.

“En el momento de la falla se encontraban 19 trabajadores realizando labores de mantenimiento en las válvulas. Hasta ahora no se puede confirmar qué ocasionó la ruptura; el informe oficial aún está en proceso”, destacó.

Finalmente, el ministro señaló que la situación podría normalizarse al cabo de 14 días. "El Gobierno ha asumido la responsabilidad de coordinar con todos los actores del sector para resolver esta crisis en el menor tiempo posible”, concluyó.