Desde el uso de IA en el gasto público hasta una autoridad autónoma para Machu Picchu: candidatos al Senado presentan sus propuestas

Los candidatos a la Cámara de Senadores para las Elecciones Generales 2026 coincidieron en que la Cámara Alta debe ser un espacio de estabilidad y eficiencia para recuperar la credibilidad ante la ciudadanía.

Sandro Espósito, economista y candidato con el número 11 por Fuerza Popular, enfocó su propuesta en la optimización del gasto público a través de la modernización. El postulante criticó la falta de resultados en la administración actual y propuso una reforma digital drástica.

"Pretendo, como senador, impulsar leyes de uso imperativo de la inteligencia artificial en el segmento de gerencia y de decisión del aparato público. (...) Se podría ahorrar en cinco años 250 mil millones de soles", dijo en Ampliación de Noticias.

Por su parte, el ingeniero Tito Vílchez, quien postula con el número 13 por Ahora Nación, cuestionó duramente la labor de la Sunedu en los últimos años, calificando la gestión actual como deficiente en cuanto al control de la calidad académica.

"Lo que debería, por lo mínimo, es que lleguen a las aulas. (...) Nunca han ido a hacer una auditoría, nunca han hecho una inspección en aula. (...) Lo que nosotros estamos proponiendo es de que en Sunedu debe haber cambios", sostuvo.

Desde el Cusco, el abogado Edward Yabar, candidato con el número 11 por Renovación Popular, alertó sobre la caída del turismo en la ciudad imperial debido a la mala gestión de los boletos a Machu Picchu y la falta de articulación entre sectores.

"Machu Picchu está mal encaminado en este momento por los apetitos que han venido articulando la misma ciudadela y el mismo ingreso. (...) La propuesta es hacer un ingreso electrónico en donde tampoco se especule", precisó.

El candidato propuso la creación de una Autoridad Autónoma de Machu Picchu para integrar al sector público y privado, ante la incapacidad de los ministerios de Cultura, Turismo y Medio Ambiente para ponerse de acuerdo.

Candidatos coincidieron en su preocupación por el incremento del presupuesto del actual Parlamento. | Fuente: RPP

Crítica al actual Congreso

En lo que coincidieron los tres postulantes fue en su preocupación por el incremento del presupuesto del actual Parlamento.

Mientras que Vílchez calificó al actual Legislativo como "uno de los peores en toda la historia del Perú", Yabar hizo un llamado a desterrar el "odio" y la polarización de la política para generar diálogos reales enfocados en el progreso del sur del país.