Vamos a impulsar el quinquenio de la educación, por César Acuña

La educación pública en el Perú debe cambiar radicalmente para lograr niveles de calidad comparables a los de la educación pública de los países desarrollados. Asimismo, es necesario adaptarla a los grandes cambios tencológicos y económicos que estamos experimentando.

El debate nacional ha estado concentrado en la educación superior. No cabe duda que la reforma universitaria ha sido un paso adelante para garantizar requisitos básicos de calidad. No obstante, debe seguir actualizándose. Por ejemplo, con la pandemia hemos dado en un año un salto cualitativo equivalente al de probablemente diez años sin pandemia, en lo que respecta a la educación virtual. La Ley debe validar carreras y postgrados impartidos mediante esta modalidad. Asimismo, los requisitos de horas para maestrias y diplomados son excesivos. Una maestría europea de una buena universidad no vale ahora como tal en el Perú. Eso es absurdo.

Debemos potenciar la educación técnica. Estudios del propio Ministerio de Educación han demostrado que en el mercado laboral hay una gran demanda no satisfecha de personal especializado egresado de institutos técnicos como Senati. Sectores como la agroexportación y la minería son demandantes de personal especializado y tienen dificultadoes para encontrarlo en el mercado.

Otro foco importante es el de la educación básica. El Ministerio de Educación debe concentrar esfuerzos en la calidad educativa, lo que pasa necesariamente por la revalorización de la carrera docente.

Planteamos una revolucion educativa. En el marco de la reforma del Poder Ejecutivo, vamos a crear el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura. La idea es que el proceso educativo no se de al margen de la sociedad civil y las empresas. La educación debe integrarse al mundo de la cultura y de la apliación práctica de la ciencia.

Dicho Ministerio transferirá la tarea de construcción de infraestructuras al nuevo Ministerio de Obras Públicas para concentrarse en los contenidos educativos. La curricula escolar deberá modernizarse encontrando el balance adecuado entre su actualización y el respeto de los valores de cada familia. La cultura deberá ser promovida con énfasis en colegios, institutos y universidades, dejando de lado prácticas cuestionables como las que generaron las contrataciones sucesivas de Richard Swing por el ex presidente Vizcarra. Y la ciencia debe también ser promovida a todo nivel.

El Plan de Gobierno de APP contempla cerca de US$ 7,000 millones en inversión en infraestructura educativa. Ello implica trabajar en universidades con obras por impuestos para construir laboratorios y generar programas de investigación cientifica con el sector privado. Lo mismo con el modelo Senati, que estará presente en cada provincia del país y se articulará al desarrollo empresarial de cada localidad. Aspiramos a que todos los colegios públicos tengan una calidad similar a la de los colegios de alto rendimiento.

En cuanto a los procesos de certificación de calidad, consideramos que hay que corregir errores cometidos con el proceso de licenciamiento, como es el abandono de los jovenes estudiantes de Universidades que no lo lograron. Además, creemos que, una vez licenciadas las Universidades, el énfasis debe ponerse en la acreditación de carreras. Asimismo debemos trabajar en sistemas de certificación de calidad en colegios e institutos.

El gobierno de APP será el del quinquenio de la educación pública. Ya logramos éxito en la educación privada. Ahora queremos darle al país la mejor educación pública posible.

César Acuña es el candidato de Alianza Para el Progreso. | Fuente: Difusión

NOTA: “Ni GRUPORPP ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma”.