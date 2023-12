La Junta Nacional de Justicia ante el Pleno, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

En la sesión de ayer, 69 congresistas votaron a favor de que los miembros de la Junta Nacional de Justicia sean sometidos mañana a un proceso que podría concluir con la destitución de sus siete miembros. Para concretar la destitución se requieren 18 votos más de los conseguidos para admitir a debate la moción que planteaba la destitución. Los votos de ayer fueron aportados por 20 congresistas de la bancada fujimorista, 9 de Renovación Popular, 7 de Perú Libre, 7 de APP, 6 de Avanza País, 8 no agrupados y algunos votos más del Bloque Magisterial, Podemos Perú, Acción Popular, Somos Perú y Unidad y Diálogo. Los votos de APP sorprenden puesto que César Acuña había afirmado que su partido no respaldaría la destitución de los miembros de la Junta. Solo dos bancadas no aportaron votos a la moción: Cambio Democrático y Perú Bicentenario. Si se concreta la destitución, el Congreso habrá asumido la responsabilidad de descabezar parcial o enteramente una institución constitucional encargada de nombrar y sancionar a jueces y fiscales. El azar del calendario causó que en la misma sesión, la Subcomisión de Acusaciones constitucionales decidiera no dar curso a la denuncia contra el excongresista fujimorista Héctor Becerril, que la fiscalía investiga por participación en organización criminal, cohecho pasivo y tráfico de influencias en el caso llamado Los Temerarios del crimen. El ponente del informe, José Jerí, de Somos Perú, afirmó que los 27 testimonios presentados por la fiscalía no han sido corroborados. El voto no era para condenar al señor Becerril, solo para que se le levante la inmunidad y pueda ser investigado por la Fiscalía, como hubiera sido el caso de cualquier ciudadano no aforado. Otorgándose bonos y aguinaldos, actuando por lo menos con precipitación en el caso de la Junta Nacional de Justicia, el Congreso culmina la actual legislatura de espaldas a una población afectada por una ola sin precedentes de criminalidad y por las consecuencias de la recesión.

Las cosas como son