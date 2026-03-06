Gobierno anuncia teletrabajo y clases virtuales ante déficit de recursos energéticos por deflagración en Cusco

Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, en una conferencia de prensa realizada este viernes, anunció que se dispondrá la modalidad de teletrabajo para el sector público en Lima y Callao, y que se promoverá la medida en el sector privado ante el déficit de recursos energéticos.

Cabe destacar que la medida es parte de un paquete de dispositivos del Gobierno para hacer frente a la crisis energética derivada de la deflagración ocurrida el último domingo, tras la rotura del ducto transportador de gas natural en las instalaciones de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco.

"Se dispondrá el teletrabajo en el sector público en Lima y Callao, durante el periodo de contingencia. Se promoverá que las empresas del sector privado adopten modalidades de teletrabajo durante el mismo periodo", indicó la primera ministra.

"Se promoverá también el delante de vacaciones en las industrias afectadas", acotó.

Respecto a ello, el ministro de Trabajo, Óscar Cáceres, remarcó que esta medida se implementará a partir de la próxima semana.

"Debido a la contingencia energética, como se ha explicado hace unos minutos, y dado el tiempo que se tiene previsto para reparar el daño ocasionado, hemos previsto que lo más sensato, de la forma que queremos afrontar el tema, ha sido promover el teletrabajo a partir de la próxima semana", destacó.

"Creo que es una medida que puede ayudar a algunas empresas que usan masivamente gas natural. También promover en algunas industrias que puedan hacer un tipo de negociación de adelanto de vacaciones a algún personal que quizá, en estos momentos, no tenga que asistir necesariamente a la empresa", añadió.

"Se dispondrá clases en modalidad remoto"

En cuanto a las medidas en el sector eduación, Miralles Miralles dispuso la modalidad de clases remotas para colegios, institutos y universidades privadas.

"Se dispondrá clases en modalidad remoto en todos los niveles educativos de Lima y Callao, por una semana. La medida aplicará para colegios institutos y universidades privadas", indicó.

La titular de la PCM anunció además medidas de protección a las familias, como que "se incrementará el vale FISE para la compra del balón de gas de 10 kilos".

"El vale va a pasar de S/20 a S/30, en un periodo de 30 días. La medida va a beneficiar a más de 1.3 millones de hogares", señaló.

También, refirió que se aprobará "un dispositivo legal que permitirá liberar reservas de combustibles para reforzar el abastecimiento interno".

"El Minem va a autorizar la liberación, así como la flexibilización de las mezclas de combustibles con biocombustibles y otras exigencias de la producción de hidrocarburos, a fin de ampliar la disponibilidad en el mercado. La racionalización del gas natural va a asegurar el suministro de actividades esenciales como salud, industria alimentaria, servicios básicos, telecomunicaciones, transporte y logística, sistema financiero, continuidad del proceso electoral, seguridad y orden interno", aseveró.

Respecto al sector transporte, la primera ministra sostuvo que se implementará "una medida de compensación para taxistas, con vehículos convertidos a gas natural".

"El Estado va a cubrir el pago mínimo mensual de la deuda por conversión durante el periodo de la contingencia. Este costo va a ser asumido por el fisco", destacó.

La titular de la PCM sostuvo que "Indecopi intensificará el monitoreo en grifos para evitar la especulación y el acaparamiento de combustible".

"Osinergmin, por su parte, reforzará la supervisión del abastecimiento y la distribución de los combustibles", indicó.

"Finalmente, se va a precisar en el Código de Protección del Consumidor que el acaparamiento durante situaciones de emergencia constituye una infracción grave con sanciones correspondientes", puntualizó.