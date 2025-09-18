Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026
EP 217 • 04:00
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Poco a poco se escucha voz del papa León XIV en temas sociales y multilaterales, dice periodista
EP 1869 • 15:58

Daniel Maurate afirmó que se debe detener y abrir carpetas fiscales a quienes convoquen a movilizaciones en Cusco

Maurate se pronunció por los sucesos que se dieron en el Cusco.
Maurate se pronunció por los sucesos que se dieron en el Cusco. | Fuente: Ministerio de Trabajo
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El titular del Ministerio de Trabajo se pronunció sobre las protestas en Machupicchu y manifestó que "el Perú no va a avanzar o desarrollar con paros".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, se pronunció por los recientes sucesos en Cusco y aseguró que el Perú "no avanzará con los paros". En ese sentido, se mostró a favor de capturar y castigar "de manera severa" a quienes han realizado bloqueos de las vías férreas en Machupicchu pueblo durante las manifestaciones que se dieron en dicha localidad desde el último domingo.

"Ojalá que las personas que están incitando al paro o que cometan actos criminales, porque entiendo que han estado afectando las vías del tren, la verdad es que a ellos sí hay que capturarlos, hacerles carpeta (fiscal) y sancionarlos severamente. A los que están incitando al paro decirles que el Perú no va a avanzar o desarrollar con eso", manifestó el ministro.

Maurate aseveró que los sucesos en el Cusco "están afectando a los turistas, pues el turismo genera mucho empleo y afectando la imagen del Perú".

Las comunidades del distrito de Machupicchu acordaron una tregua de 72 horas que inició ayer, miércoles, con lo cual se retomará la operatividad de los servicios ferroviarios en esta localidad luego de que la población bloqueara las vías temporalmente.

Con esto, indicaron que se busca llevar a cabo un proceso de diálogo "en el marco del respeto y la paz social", en atención a la mediación realizada por la Defensoría del Pueblo.

Este conflicto en Machupicchu pueblo se da tras el fin de la concesión de dicha ruta por parte de la empresa Consettur, que tuvo su operación exclusiva por 30 años para trasladar con sus buses a los turistas nacionales y extranjeros hasta la ciudadela inca. El pasado 5 de septiembre, la Municipalidad de Urubamba anunció que la compañía San Antonio de Torontoy se encargaría de dar ese servicio. Sin embargo, eso no sucedió, lo que desencadenó las protestas. 

Presidenta promulgará ley del octavo retiro de AFP

Por otro lado, el ministro de Trabajo aseguró que la presidenta Dina Boluarte promulgará ley del octavo retiro de AFP, aprobada anoche por el Congreso, aunque señaló que esto podría ser antes o después de su viaje a los Estados Unidos, cuando participe en la ONU.

"No puedo decir si antes o después, de todas maneras de hecho que la va a promulgar. Como ustedes ya saben, la presidenta públicamente ha expresado su voluntad de apoyar esta iniciativa de parte del Congreso, en consecuencia va a promulgarla", indicó. 

El poder en tus manos

EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026

Son más de dos millones y medio de jóvenes peruanos los que votarán por primera vez en las elecciones generales 2026. Deberán enfrentar el desafío de emitir un voto informado en una elección sin precedentes. Conozcamos qué opinan sobre próximo proceso electoral, en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Daniel Maurate Machu Picchu Ministro de Trabajo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA