"Es una señal de respeto al señor presidente": Lesly Shica no descarta seguir en el MIDIS en el gobierno de Balcázar

Lesly Shica, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, respondió acerca de si continuaría en el cargo si así se lo solicitara el actual presidente José María Balcázar.

Como se sabe, Shica Seguil fue designada como titular del MIDIS durante el gobierno de José Jerí, quien fue censurado como presidente del Congreso el último martes, con lo cual quedó vacante la jefatura de Estado, que fue asumida por Balcázar Zelada. A lo largo de su gestión, Shica fue una de las ministras más cercanas a Jerí Oré.

No obstante, en declaraciones a Canal N, la ministra no descartó continuar en sus funciones si el actual mandatario se lo solicita ya que, según señaló, "es un señal de respeto" al presidente.

"Me parece que esa es una señal de respeto al señor presidente. Hemos hecho lo propio todos los ministros. En mi caso particular, la decisión de ser funcionaria pública es un camino no solo profesional, es un camino de vida, por lo tanto, siempre voy a seguir sirviendo a mi país en los distintos roles, con cargo o sin cargo, donde nos corresponda", aseguró.

"Con cargo o sin cargo, eso no cobra una relevancia porque, desde cualquier lugar tenemos que seguir apostando, de manera responsable, por brindar una mejor versión del Perú", enfatizó.

En ese sentido, sostuvo que los miembros del Gabinete nombrado por Jerí, aún en funciones, tiene "todo el balance para hacerle llegar" a Balcázar.

"Nosotros tenemos este espíritu de desprendimiento, tenemos todo el balance para hacerle llegar de conocimiento al señor presidente, y nuestra naturaleza de funcionarios públicos es estar al servicio del Estado, en diferentes momentos y en diferentes áreas", sostuvo.

“La naturaleza de un funcionario público que cuenta con vocación de servicio es, además, tener desprendimiento, porque sabemos que los roles que nos tocan en distintos sectores por lo que hemos pasado, en mi caso particular, un poco más de 10 años que acompaño en este camino de ser funcionaria. El que ingrese, en este caso, el nuevo presidente [que] tenga esa libertad de poder estructurar el equipo conforme a los preceptos que a él le corresponda", puntualizó.

Shica presentó su renuncia al cargo de titular del MIDIS

Lesly Shica anunció ayer, jueves, durante una reunión con mujeres representantes de ollas comunes y comedores populares, que había renunciado al cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, porque "es lo que corresponde en un Estado democrático”.

“El MIDIS no puede retroceder, este gran paso tiene que trascender a las personas porque es institucional”, enfatizó.

Cabe destacar que Shica continúa ejerciendo funciones hasta que el jefe de Estado acepte su renuncia o le renueve la confianza para continuar como titular del MIDIS.