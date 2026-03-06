"Estamos en contacto con ellos": Cancillería realiza monitoreo y asistencia a connacionales que se encuentran en Medio Oriente

El director general de comunidades peruanas en el exterior y asuntos consulares, Pedro Bravo, informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha conformado un comando de crisis para el Medio Oriente, liderado por el canciller Hugo de Zela, y las altas autoridades de la institución junto con los embajadores destacados en la región.

"En orden, es decir de número de nacionales, el que alberga mayor número es Israel. De ahí le sigue Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Qatar, Arabia Saudita, Jordania, e Irán. También tenemos en el Líbano una cantidad reducida, pero también importante porque para nosotros todos los peruanos cuentan por igual", mencionó en Ampliación de Noticias.

Por otro lado, Pedro Bravo señaló que existe un grupo de peruanos no residentes que se encuentra varado a raíz del conflicto en la zona, con quienes mantienen comunicación para orientar su salida de Medio Oriente.

"Entonces desde ese punto de vista el (grupo) más importante pasa a ser de (quienes están) en Emiratos Árabes Unidos y sería particularmente Dubái, donde tenemos a más de 70 varados. Algunos de ellos han logrado ya (salir) por su cuenta o auxilio al consulado en reprogramar sus vuelos, pero son muy pocos. Entonces, todavía tenemos un problema serio ahí porque son varios días. De ahí sigue Doha, en Qatar, que tenemos más o menos 23 (peruanos). Y en Tel Aviv, donde tenemos un número menor, creo que entre 7 y 10 peruanos. Estamos en contacto con ellos", informó.

#NoticiasTorreTagle | El canciller Hugo de Zela lideró esta mañana el Comando de Crisis del Medio Oriente para coordinar la asistencia de peruanos en la zona de conflicto. En la sesión se definieron eventuales rutas de evacuación y estrategias de protección para garantizar una… pic.twitter.com/MmVGmdLufF — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) March 5, 2026

Personal en riesgo

Asimismo, Pedro Bravo dijo que el personal diplomático peruano también enfrenta riesgos directos por la constante oleada de bombardeos y misiles en la región, al punto de que los embajadores han tenido que retirarse a refugios durante alarmas activas por orden de los respectivos gobiernos.

"Ayer (jueves) con el canciller en el gabinete de crisis, el embajador en Israel tuvo que decir: 'Permiso, está en una alarma de bombas y tengo que retirarme al refugio'", mencionó el embajador.

Agregó que los diplomáticos y sus familias cumplen estrictamente las instrucciones de las autoridades locales para garantizar su seguridad personal.

"Estamos en una situación de un conflicto que no hemos visto muchas veces. Entonces, todos estamos siendo afectados. Las propias familias de nuestros diplomáticos también están siendo afectados. Los propios diplomáticos tienen que correr y seguir las instrucciones (de evacuación) de las autoridades locales para ponerse a buen recaudo ante la oleada de bombardeos y misiles", dijo Bravo.

"Las bombas que han habido (han caído) en lugares que son bases militares o aeropuertos. Pero igual nosotros tenemos que tomar todas las precauciones en salvaguardia del personal nuestro, en los consulados y en las embajadas", añadió.