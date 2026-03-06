"Están arriesgando su vida": ministro de Energía y Minas pide a taxistas no utilizar GLP en vez de GNV en sus vehículos

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Victorino Alfaro, pidió a los taxistas y a los conductores que no utilicen gas licuado de petróleo (GLP) en vehículos para gas natural vehicular (GNV), porque "están arriesgando su vida".

Asimismo, señaló que quienes utilizan la crisis del GNV para vender "adaptadores de gas natural para GLP" están cometiendo "acto criminal".

El ministro sostuvo que la PNP se encuentra informada del hecho, para realizar las investigaciones y evitar este tipo de venta.

"Y el mensaje a todos los señores taxistas, que sé que nos están escuchando, y a cualquier persona que esté usando un vehículo en gas natural, no echarle GLP. Están arriesgando su inversión en el vehículo y están arriesgando su vida", declaró en conferencia de prensa.

En ese sentido, Ángelo Victorino Alfaro mencionó que el "gas natural trabaja una presión muchísimo más alta que el gas licuado de petróleo". "Poner gas natural de alta presión en un sistema de baja presión va a ocasionar que las uniones o las mangueras puedan colapsar y se produzca un incendio", acotó.

Ministro de Energía y Minas pide a taxistas no cambiar GNV por GLP en sus vehículos: "Están arriesgando su vida" | Fuente: RPP

Fiscalización

En la misma conferencia de prensa, la presidenta del Consejo de Ministro, Denisse Miralles, indicó que las autoridades de Indecopi y Osinergmin intensificarán la fiscalización en grifos para evitar la especulación y el acaparamiento.

Sobre esto último, precisó que constituye una infracción grave en el Código de Protección y Defensa del Consumidor durante situaciones de emergencia.

"Indecopi intensificará el monitoreo en grifos para evitar la especulación y el acaparamiento de combustibles. Osinergmin, por su parte, reforzará la supervisión del abastecimiento y la distribución de los combustibles. Y finalmente, se va a precisar en el Código de Protección y Defensa del Consumidor que el acaparamiento de combustibles durante situaciones de emergencia, constituye una infracción grave con sanciones correspondientes", acotó la premier Miralles.

Alerta de Osinergmin

Como se recuerda, Osinergmin, advirtió que utilizar adaptadores para cargar GLP en vehículos que funcionan con GNV es peligrosa y puede provocar fugas, fallas e incluso incendios.

El organismo regulador informó que se ha detectado que algunos conductores están utilizando adaptadores para abastecer GLP en vehículos que funcionan con GNV.

Ello representa un riesgo debido a que se trata de combustibles con características y sistemas de almacenamiento distintos.

Es importante recordar que GNV se utiliza y almacena en estado gaseoso, mientras que el GLP se almacena en estado líquido.