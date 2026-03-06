Tras recobrar su libertad, Daniel Urresti dice que es inocente y señala que Hugo Bustíos fue asesinado por Sendero Luminoso

El exministro del Interior criticó la sentencia que lo llevó a prisión en 2023 y sostuvo que el fallo del Tribunal Constitucional no determina su culpabilidad ni inocencia por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

“Soy totalmente inocente”. Así se pronunció esta mañana el exministro del Interior Daniel Urresti, después de que el Tribunal Constitucional (TC) dejara sin efecto la condena de 12 años de prisión como coautor del asesinato del periodista Hugo Bustíos y por la tentativa de asesinato agravado contra el reportero Eduardo Vargas, en hechos ocurridos en 1988, en Huanta (Ayacucho).

En entrevista con RPP, Urresti Elera -quien esta semana abandonó el penal Virgen de las Mercedes- cuestionó la condena que el Poder Judicial le impuso el 13 de abril de 2023.

“Soy consciente de que soy totalmente inocente. Soy consciente de que he purgado tres años por gusto. Soy consciente de que no hay cosa más horrible que estar peso cuando eres inocente, cuando no has tenido nada que ver en los hechos. Soy consciente de que el Tribunal Constitucional ha hecho justicia…”, declaró en Ampliación de Noticias.

“Era evidente que para poder condenarme se cometieron muchos abusos, se torció la ley, se cambiaron los hechos en que murió el señor Bustíos, y además el mismo día de la condena se me condenó por algo que no se me había acusado”, agregó.

El excandidato presidencial precisó que el fallo del Tribunal Constitucional no determina que su inocencia o su culpabilidad por la muerte del hombre de prensa, pues aseveró que el colegiado solamente dejó sin efecto la sentencia de la Tercera Sala Penal Transitoria.

“El TC no ve la parte de fondo; o sea, no me declara culpable ni inocente; lo que ha hecho es eliminar la sentencia de la Corte Suprema y, al declararla nula, yo recupero mi presunción de inocencia. No pensé que fuese a llegar al TC, pensé que en la Corte Suprema me iban a dar la libertad”, apuntó.

Urresti dice que Bustíos fue asesinado por Sendero Luminoso

Daniel Urresti también señaló que -a su juicio- el corresponsal de Caretas, Hugo Bustíos, fue asesinado por integrantes de Sendero Luminoso (SL).

Pero la hipótesis de la Fiscalía seña que Bustíos fue asesinado presuntamente por miembros de la base militar de Castropampa, en Huanta, quienes se encontraban vestidos de civiles.

“Fue asesinado por Sendero Luminoso, ¿por qué? Porque el señor Bustíos era corresponsal de Caretas, pero en el 88 solo fue coautor de un solo artículo donde atacaba a Sendero Luminoso. No escribió nada más. Él, como periodista, nunca dijo algo en contra del Ejército, de las Fuerza Armadas y menos de la base. Él era amigo íntimo del jefe de la base, el comandante [Víctor] La Vera”, indicó.

Finalmente, Urresti Elera dijo respetar el “dolor” de los familiares de Hugo Bustíos, quienes anunciaron que acudirán a instancias internacionales.

“Tengo gran pena por todos ellos, lamentablemente ellos se han dejado conducir por caminos que no han debido recorrer por abogados de las oenegés, que han inventado testigos y tratar de meterme a como dé lugar”, sentenció.