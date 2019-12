La tensa entrevista a José Luis Sardón en 'Nada está dicho' de RPP

José Luis Sardón estuvo en ´Nada está Dicho' de RPP. | Fuente: RPP

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) José Luis Sardón dio su versión esta noche sobre las respuestas que dio al fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, en el interrogatorio realizado más temprano como parte de las investigaciones a Keiko Fujimori.

En el programa Nada está Dicho de RPP, Sardón refutó las declaraciones del Ministerio Público sobre su supuesta actuación en la financiación de candidatos fujimoristas al Congreso en 2011, en su calidad de directivo de la asociación 'Reflexión Democrática'.

El magistrado afirmó que no era director de ese organismo sino vocal, y que los aportes favorecieron a 23 candidatos al congreso, ocho de ellos de filiación fujimorista, como parte de un programa institucional que contó con un comité de selección integrado por rectores de universidades privadas y públicas.

La entrevista se tornó tensa cuando Jaime Chincha, conductor de ´Nada está Dicho', insistió en sus preguntas sobre una posible figura de conflicto de intereses entre su participación en la financiación de campañas de candidatos fujimoristas y su papel como magistrado que votó a favor de la liberación de Keiko Fujimori. Sardón negó en todo momento haber incurrido en conflicto de intereses,

Hacia el final de la conversación, Chincha la preguntó a Sardón su opinión sobre el nuevo pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

"No pienso nada, no me corresponde a mi estar opinando de eso", respondió ofuscado y luego ante la repregunta solo guardó silencio.