Buscan a familiares de hombre que está en UCI desde hace diez días

Benjamín Fernando Martínez Quispe (58) fue atropellado el pasado 12 de septiembre en la Panamericana Sur. | Fuente: RPP

Representantes del Hospital de Emergencias Villa El Salvador hicieron un pedido de ayuda para encontrar a los familiares de Benjamín Fernando Martínez Quispe (58), hombre que fue internado en este nosocomio el pasado 12 de septiembre luego de ser atropellado.

El paciente fue víctima de un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, a la altura del Puente Las Brisas, tras lo cual fue trasladado de emergencia al citado nosocomio.

El hombre sobrevivió al accidente, pero su salud se ha deteriorado, al punto que actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital.

¿Y su familia?

Pese a que el accidente ha ocurrido hace diez días, hasta el momento ningún familiar del hombre se ha acercado al hospital para interesarse por su estado de salud.

Por ello, a través del Rotafono, Renzo Cruz, jefe de Comunicaciones del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, hizo un llamado a la ciudadanía para encontrar a la familia de este paciente.

“Lamentablemente, la dirección que sale en su ficha Reniec no es actual, porque el equipo de Servicio Social ha ido con la Policía Nacional a la dirección, y no lo conocen. Parece que no es actual esa dirección”, refirió.

“Hemos intentado buscar por varios medios cómo contactar a su familia, porque el señor está en UCI, está un poco grave, y necesitamos ponernos en contacto con su familia”, añadió.



