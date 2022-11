Comas: reparan poste de alumbrado público que estaba a punto de colapsar tras alerta de vecinos

El poste inclinado fue reparado por la empresa Enel Perú. | Fuente: RPP

Milagros García Ilave se comunicó con el Rotafono de RPP el pasado lunes 17 de octubre para dar a conocer que ella y su vecinos corría peligro. El poste frente a su domicilio ubicado en el distrito limeño de Comas se encontraba inclinado desde inicio de este mes y ninguna autoridad o la empresa correspondiente se acercó o se pronunció al respecto.

La señora, vecina de la avenida Héroes del Alto Cenepa, manifestó que desde hace un más de un mes esta estructura estaba doblada y las personas que viven en la zona se encuentraban preocupadas porque podría ocurrir un accidente, dado que es una zona muy transitada por donde pasan varios vehículos a diario.

La estructura tenía más de un mes en posición doblada y nadie se había pronunciado al respecto | Fuente: RPP

¿Cómo afrontaron el problema?

Del mismo modo, recalcó que habían llamado en varias ocasiones a la compañía eléctrica Enel, encargada de ver estos casos, pero no tenían respuesta. En días posteriores se acercaron personas, aparentemente de una empresa, quienes dijeron que se harían cargo de reparar el poste, pero seguían sin solucionar nada.

La base del poste estaba dañado y su inclinación era con dirección al techo de la vivienda de Milagros García, al costado de la vía principal, ex Trapiche. También, indicó que carros de diferentes tamaños pasan constantemente y podrían chocar o el mismo poste podría caerse encima de ellos.

Los vecinos decidieron colocar unos bloques de concreto con palos para evitar que los carros que se estacionen cerca y de esta manera evitar algún accidente. Mientras tanto seguían a la espera de que los respectivos responsables arreglen el problema y así no tengan miedo de que pase una tragedia.

La sobrina de la mujer que reportó el caso grabó cuando los trabajadores repararon la estructura | Fuente: RPP

Llegó la solución

Este último miércoles 25, personas de la empresa eléctrica se acercaron a la vivienda de la señora para arreglar la estructura. "Ya han venido a realizar los trabajos para el poste que está mal, con sus maquinarias y ya están trabajando", indicó la sobrina de la denunciante.

Esta joven señaló que faltaba que la empresa Enel Perú acuda al lugar para terminar de colocar los cables y de esta manera completar la reparación del poste. Eso sucedió rápidamente y la columna de cemento fue puesto verticalmente otra vez. Esto respuesta a los vecinos se dio luego de que RPP Noticias diera a conocer esta problemática a través del Rotafono.

"Mi solicitud ha sido atendida por la empresa Enel. He estado muy desorientada y a veces uno como ciudadano no sabe a quién acudir. Hay empresas que no nos hacen caso y tenemos que hacer bulla. Muchas gracias de parte de mis vecinos y de mi familia. Nos cambiaron el poste el 25 de octubre y hoy por hoy estamos más tranquilos. Para mí era muy perjudicial y tenía mucho susto de que pase alguna desgracia", sostuvo la Sra. Milagros García.