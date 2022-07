Madre pide ayuda para encontrar a su hija adolescente desaparecida en La Molina

Chris Agata Montes Hoyos fue vista por última vez el 11 de julio. | Fuente: Rotafono

La señora Perla Hoyos Huarcaya denunció la desaparición de su hija Chris Agata Montes Hoyos, de 16 años, ocurrida el pasado lunes, 11 de julio, en el distrito limeño de La Molina.

A través del Rotafono, la mujer contó que ese día recibió una comunicación de su hija, quien le informaba que estaba regresando a casa. Sin embargo, esto jamás sucedió.

“Mi hija, el día 11 de julio, no llegó a casa. Me mandó un mensaje a las 8:58 p.m. avisándome que estaba yendo a la casa. (Pero) yo llego a mi casa y ella no estaba aquí”, manifestó.

“Hasta ahorita no sé nada de ella. No contesta mensajes, no contesta llamadas”, añadió.

Sin noticias

La madre indicó que ya asestó la denuncia por desaparición ante la Policía Nacional, pero los días pasan y hasta ahora no tiene noticias sobre el paradero de su hija.

El día de su desaparición, Chris Agata Montes Hoyos vestía blusa de color marrón, pantalón jean azul claro, polera negra y zapatillas del mismo color.

Quienes tengan información que ayude a encontrar a la menor, pueden comunicarse a los teléfonos 943539200 y 934610874.



