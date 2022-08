Madre de una menor de 14 años denuncia que el hospital no le da información sobre estado de salud de su hija | Fuente: Andina

La familia de una menor de 14 años, que fue encontrada en el parque Los Ficus de Santa Anita con signos de haber sido dopada y golpeada, denunció este jueves que el Hospital Hipólito Unanue, donde su hija fue internada el martes, no le da información sobre su estado de salud.

Además, según relató la madre de la adolescente a RPP Noticias, la Comisaría de Ate-Vitarte se negó a admitir la denuncia por desaparición el domingo pasado y el suboficial que encontró a la menor no ha dado mayor información de esa diligencia a la familia.

Sin información

La madre señaló que su hija ingresó al citado nosocomio el último martes, tras presentar hematomas, una hemorragia interna y signos de haber sido dopada. Sin embargo, según su versión, el personal del hospital no le da información de su estado de salud actual, pese a ser un caso de aparente violación sexual contra una menor.

“Yo estoy preguntando a los médicos, me pelotean que pregunte acá, que pregunte allá. Yo no sé nada hasta ahora (...) No me dicen ni siquiera señora, ya se está avanzando (…) no hay nada", refirió la madre.

Asimismo, siempre según su relato, recién el miércoles, personal de la Fiscalía se hizo presente en el hospital para iniciar las diligencias del caso. Pero, tras pasar por el examen del médico legista, tampoco la familia ha tenido tenga mayor información sobre el estado de la menor.

"Lo que nosotros queremos es que salgan los resultados que el médico legista le ha hecho, de la Fiscalía, pero nada. No entiendo por qué se demoran porque, supuestamente, es un caso delicado y hasta ahorita no hay respuesta”, aseguró.

Además, la madre asegura que el efectivo policial que encontró a la menor se ha resistido a darles mayor información sobre la diligencia.

“Yo lo que pido, por favor, es que la Fiscalía de Vitarte presione a la Comisaría de Santa Anita donde fue encontrada mi niña (...) El policía que encontró a mi niña es el suboficial Jonathan Huamán Valle. Él, hasta el día de hoy, solamente se apareció el día martes ya que yo insistí”.



Según la madre, cuando le preguntó por las imágenes de las cámaras de seguridad del parque Los Ficus, que podrían revelar la identidad de los agresores, el suboficial solo le respondio que eso tenía que pedírselo a la Fiscalía.

No admitieron la denuncia

Pero ese no es el único cuestionamiento que hace la familia de la menor al accionar policial.

La madre señaló que, luego de que su hija no regresó el sábado de la fiesta a la que asistió, al día siguiente, se acercó a la Comisaría de Ate Vitarte a poner la denuncia por desaparición. Sin embargo, los agentes se habrían negado a admitir el procedimiento porque la menor ya había pasado por una situación similar el último 5 de agosto.

Asimismo, la madre refiere que no le comunicaron cuando su hija fue encontrada el lunes en el parque de Santa Anita, supuestamente, según le dijeron, porque la menor estaba "como no identificada".

Al cierre de esta nota, la familia continúa desesperada a la espera de información sobre las condiciones de salud de la menor por parte del Hospital Hipólito Unanue y de la Fiscalía.





NUESTROS PODCAST

"Las cosas como son": Kurt Burneo da cuenta de las fuerzas externas que juegan un papel recesivo en nuestra economía: la desaceleración en los tres principales motores de la economía mundial, Estados Unidos, Europa y China.