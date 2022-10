Madre pide ayuda para obtener importante evaluación que permita operar a su hija con una malformación

Zulema Gallardo Campos señala que va de manera presencial al Hospital del Niño de Breña para solicitar la referida cita, pero le indican que debe llamar por teléfono. | Fuente: Andina

Una madre de familia pidió ayuda, a través del Rotafono, para que su hija de 13 años pueda obtener una cita de evaluación de riesgo quirúrgico en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña. La menor de edad necesita ser operada por una malformación en una pierna.



Zulema Gallardo Campos afirma que busca la referida cita hace tres meses en el Área de Traumatología del Hospital del Niño de Breña, pero que la línea telefónica o está ocupada o dejan el auricular descolgado.

La mujer afirma que ha logradoiniciar la cita para el Área de Cardiología, pero hasta el momento no consigue la de evaluación de riesgo quirúrgico.

"Hago este reclamo porque el 24 de este mismo mes me sucedió lo mismo con las citas de Traumatología. Estuve llamando desde las siete de la mañana cada cinco minutos hasta las 6:40 de la tarde y cuando me contestaron me dijeron que ya estaban agotadas las citas", dijo.

"Todo esto me genera angustia porque mi hija necesita atención médica urgente, mi hija se va a operar. ¡Por favor ayúdenme porque estoy muy desesperada!", añadió.



Zulema Gallardo Campos señala que va de manera presencial al Hospital del Niño de Breña para solicitar la referida cita, pero le indican que debe llamar por teléfono.













