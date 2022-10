Padre pide ayuda para conseguir silla de ruedas y pañales para su hijo con espina bífida

Padre pide silla de ruedas para su hijo que padece de espina bífida | Fuente: RPP

El padre de familia Angel Huilcahuamán solicitó ayuda a través del Rotafono para que su hijo Jack reciba una silla de ruedas y pañales. Además, pidió el apoyo por parte del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

El menor de edad, que padece de espina bífica y cuenta con el carné amarillo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), se encuentra en rehabilitación tras varias operaciones en Cusco y en el Hospital del Niño en Lima.

"A raíz de la COVID-19 yo perdí todas mis pertenencias por una deuda de alquiler, mi hijo y yo nos quedamos en la calle, entonces no pude cubrir todos los gastos, ahora necesita una silla de ruedas y pañales. Le puse prendas y mantas limpias y le di infección urinaria, por eso me han pedido que use pañales. Por su diagnóstico tiene incontinencia urinaria y a veces retiene la orina (...) los niños que tienen espina bífida les mucho infección urinaria", relató.

Angel Huilcahuamán afirma que tiene que dejar por cuatro horas solo a su hijo Jack mientras sale a vender chocolates, café y limpiar una iglesia los fines de semana.

"Por favor tengan compasión hermanos oyentes, mi hijo tiene paraplejia también, no tiene sensibilidad motora, no controla de la cintura para abajo, ese es su mayor problema", exhortó.

El padre de familia necesita pañales talla M para su hijo. Cualquier apoyo o colaboración para el menor de edad pueden comunicarse al teléfono 980 451080.





